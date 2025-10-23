Empresa de encomiendas ofrecerá nuevo sistema de rastreo de paquetes desde tu celular

Suscríbete a nuestros canales

Tras una campaña de intriga en redes sociales, una reconocida empresa de encomiendas en Venezuela comenzó a generar expectativa entre sus clientes con mensajes que prometen una transformación tecnológica.

Según sus publicaciones, los usuarios pronto podrán gestionar sus envíos de forma más rápida, sencilla y desde cualquier lugar. La promesa: tener el control “en la palma de la mano”.

MRW Venezuela prepara una nueva experiencia de rastreo

La empresa MRW Venezuela confirmó que se encuentra en fase de lanzamiento de una nueva plataforma de rastreo y gestión de envíos. “Lo que viene cambiará tu experiencia”, adelantaron en sus canales oficiales.

Aunque aún no revelan todos los detalles, la compañía asegura que el sistema permitirá seguir paquetes en tiempo real, optimizar entregas y mejorar la interacción con el cliente.

¿Qué ofrece MRW a empresas y emprendedores?

Además del nuevo sistema de rastreo, MRW refuerza sus servicios para negocios que requieren logística confiable. “Lo que tu negocio necesita no es solo mover productos, sino hacerlo con confianza, eficiencia y ahorro”, destacan.

Entre sus principales atributos, la empresa resalta:

Rapidez: Entregas a tiempo en todo el país.

Seguridad: La carga es prioridad en cada trayecto.

Cobertura nacional: Presencia en todos los estados de Venezuela.

¿Cómo acceder a los servicios?

MRW invita a empresas, emprendedores y usuarios frecuentes a mantenerse atentos a sus redes sociales, donde anunciarán el lanzamiento oficial de la nueva herramienta.

“Estamos más cerca de lo que imaginas”, afirman. El objetivo es facilitar la logística diaria y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades del mercado venezolano.

