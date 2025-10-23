Atención Baruta: anuncian las zonas con suministro de agua para este 25 y 26 de octubre

La Alcaldía de Baruta, anunció el cronograma de suministro de agua potable proporcionado por Hidrocapital, que se llevará a cabo durante el fin de semana de este 25 y 26 de octubre.
A través de su cuenta de Instagram, el alcalde Darwin González, explicó que la medida responde a la necesidad de planificación de los vecinos ante los ciclos de distribución del servicio.
La información establece claramente las zonas que serán abastecidas durante cada día, separando la atención entre el sábado y el domingo, con el objetivo de ofrecer precisión y claridad sobre el servicio.
Zonas de distribución para este sábado 25 de octubre
El servicio de agua se concentrará en las siguientes áreas, muchas de ellas correspondientes a las cotas bajas o medias de sus respectivas urbanizaciones:
- Anacoco cotas bajas
- La Tahona cotas medias
- Los Mangos
- El Relleno
- La Pedrera
- Maisanta
- Calle Sucre
- Bolívar Sur
- Garibaldi
- Las Palmas
- El Rosario cotas bajas
- Las Dalias
- Santa Cruz de Este cotas bajas
- Terrazas del Club Hípico
- Calle Macareo
- Lomas de La Trinidad cotas bajas
- Los Samanes cotas bajas
- La Bonita
- Sorocaima
- Las Esmeraldas
- Escampadero
- El Pozo
- La Cancha
- La Capilla A y B
- Araguaney
- La Esperanza
- Tito Salas y Guaicay
Domingo 26 de octubre: sectores con suministro
Para el domingo 26 de octubre, el plan de distribución se enfocará en sectores que incluyen partes altas y zonas residenciales específicas, completando el ciclo hídrico del fin de semana. Los sectores son:
- Conjunto Residencial El Naranjal
- Las Danielas
- Los Samanes partes altas
- Guaicay partes altas
- Las Minitas
- Polifibra
- La Naya
- Terrazas de Santa Inés
- Colegio Americano
- Calle Federación
- Bolívar Norte
También se contemplan: Quebrada Seca, calle Miranda, calle Victoria, Los Manguitos, Anacoco calle principal, El Rosario cotas altas, calle San Ramón, Lomas de La Trinidad cotas altas, calle El Rincón, calle El Sauce, Lomas del Club Hípico y Colegio Tito Salas
La Alcaldía insiste en la importancia de la información para que los residentes puedan tomar las previsiones necesarias en sus hogares y negocios.
