Atención Baruta: anuncian las zonas con suministro de agua para este 25 y 26 de octubre

La Alcaldía de Baruta, anunció el cronograma de suministro de agua potable proporcionado por Hidrocapital, que se llevará a cabo durante el fin de semana de este 25 y 26 de octubre.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde Darwin González, explicó que la medida responde a la necesidad de planificación de los vecinos ante los ciclos de distribución del servicio.

La información establece claramente las zonas que serán abastecidas durante cada día, separando la atención entre el sábado y el domingo, con el objetivo de ofrecer precisión y claridad sobre el servicio.

Zonas de distribución para este sábado 25 de octubre

El servicio de agua se concentrará en las siguientes áreas, muchas de ellas correspondientes a las cotas bajas o medias de sus respectivas urbanizaciones:

Anacoco cotas bajas

La Tahona cotas medias

Los Mangos

El Relleno

La Pedrera

Maisanta

Calle Sucre

Bolívar Sur

Garibaldi

Las Palmas

El Rosario cotas bajas

Las Dalias

Santa Cruz de Este cotas bajas

Terrazas del Club Hípico

Calle Macareo

Lomas de La Trinidad cotas bajas

Los Samanes cotas bajas

La Bonita

Sorocaima

Las Esmeraldas

Escampadero

El Pozo

La Cancha

La Capilla A y B

Araguaney

La Esperanza

Tito Salas y Guaicay

Domingo 26 de octubre: sectores con suministro

Para el domingo 26 de octubre, el plan de distribución se enfocará en sectores que incluyen partes altas y zonas residenciales específicas, completando el ciclo hídrico del fin de semana. Los sectores son:

Conjunto Residencial El Naranjal

Las Danielas

Los Samanes partes altas

Guaicay partes altas

Las Minitas

Polifibra

La Naya

Terrazas de Santa Inés

Colegio Americano

Calle Federación

Bolívar Norte

También se contemplan: Quebrada Seca, calle Miranda, calle Victoria, Los Manguitos, Anacoco calle principal, El Rosario cotas altas, calle San Ramón, Lomas de La Trinidad cotas altas, calle El Rincón, calle El Sauce, Lomas del Club Hípico y Colegio Tito Salas

La Alcaldía insiste en la importancia de la información para que los residentes puedan tomar las previsiones necesarias en sus hogares y negocios.

