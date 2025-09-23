¿Algún error en tu acta de nacimiento o matrimonio?: así puede solucionarlo en pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

El Registro Civil es el ente encargado de rectificar errores en documentos vitales como partidas de nacimiento, defunción o matrimonio. Este proceso, que puede parecer engorroso, es un derecho ciudadano y un paso indispensable para evitar problemas legales a futuro.

La clave para saber dónde solicitar la rectificación es determinar si el error afecta la substancia del acta (judicial) o si es un simple error de forma o transcripción (administrativa).

Estos errores pueden ser la escritura incorrecta de alguno de los nombres reflejados en el acta, de numeración, de fechas u otros.

Dependiendo de la complejidad del mismo varía la facilidad con la que podrá corregirlo.

Rectificación de documentos en Venezuela

Un error en una partida de nacimiento, defunción o matrimonio, por mínimo que sea, puede convertirse en un gran dolor de cabeza y generar problemas legales para trámites futuros como la solicitud de pasaportes, herencias, o el acceso a beneficios sociales.

El primer paso es identificar el tipo de error. Los errores de transcripción o de "forma" son los más comunes, si el error es evidente y no altera el sentido del documento, se considera un error material.

"Por ejemplo, si en la partida de nacimiento de María Pérez escribieron María Peres el trámite de corrección es más sencillo. Sin embargo, si el error altera el sentido del documento o afecta datos cruciales, como una fecha de nacimiento que no corresponde con la realidad, el proceso es más complejo y requiere una rectificación judicial, es decir, un tribunal debe intervenir para ordenar el cambio", explica el abogado Gallardo del Tribunal Supremo de Justicia.

Errores simples

Cuando el error es de forma, el interesado o un familiar directo debe acudir al Registro Civil de la jurisdicción donde se emitió el documento y llevar estos recaudos:

​Solicitud escrita exponiendo el error y solicitando su corrección.

​Original del documento con el error, partida de nacimiento, defunción o matrimonio original y con el error.

​Cédula de identidad del solicitante.

​Actas de soporte que demuestre el error (ej. cédula de los padres o pasaporte)

Una vez entregados estos documentos, el registrador inicia un expediente administrativo y, si la corrección procede, emite un nuevo documento.

Errores de fondo

"Si el error es de fondo o el registrador niega la rectificación, el interesado debe acudir a un tribunal, se debe contratar un abogado para que redacte una demanda de rectificación de acta", comenta Gallardo.

Se entregan al abogado los mismos documentos que en la vía administrativa, más las pruebas que sustenten la corrección.

​Por consiguiente, el abogado presenta la demanda en un tribunal civil para que un juez revise el caso y las pruebas, y si considera que la corrección es procedente, emite una sentencia.

Esta sentencia es la orden para que el Registro Civil corrija el documento.

​¿Es un trámite gratuito o de pago?

Según la Ley Orgánica de Registro Civil (LORC), la expedición de actas y copias certificadas es un servicio gratuito. El trámite administrativo de rectificación no tiene costo en sí mismo.

No obstante, el ciudadano debe asumir los costos de las fotocopias, el papel sellado, si se requiere, y cualquier otro gasto menor de papelería.

​Cuando el trámite es por la vía judicial, sí tiene un costo. El ciudadano debe pagar los honorarios profesionales del abogado.

"La ley establece que las tarifas de los abogados se basan en el monto del caso, pero la mayoría cobra una tarifa fija por la redacción de la demanda y el seguimiento del proceso. Además, se debe cubrir el pago de las tasas judiciales correspondientes, aunque en Venezuela estas suelen ser simbólicas", señala.

Gallardo recomienda que los ciudadanos eviten a los "gestores" que prometen agilizar el proceso a cambio de altas sumas de dinero. "La vía legal y la vía administrativa son los únicos canales válidos".

El proceso puede ser lento, pero seguir los pasos correctos garantiza que la corrección sea válida.

​En resumen, la rectificación de errores en actas civiles es un derecho de todos.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube