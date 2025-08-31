Bono Único Familiar septiembre 2025: lo que debes saber 

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, la plataforma del Sistema Patria comenzará a pagar el Bono Único Familiar septiembre 2025.

Este pago es indexado y protege por lo menos a seis millones de familias, según el reporte oficial.

¿Qué se sabe del pago del Bono Único Familiar septiembre 2025?

El subsidio agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros.

Además, viene acompañado de un complemento que se otorga poco después de la asignación del mismo.

Durante agosto, los beneficiarios recibieron pagos por 1.890,00 bolívares, unos 14,96 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), además de 630,00 y 1.260,00 bolívares. Por lo que se estima que para este mes de septiembre los pagos rondarán 2.160, 720, 1.460 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece las sumas.

Sobre cuándo será entregado este pago, ninguna autoridad lo ha especificado. Sin embargo, se estima que sea otorgado entre el próximo miércoles 3 y viernes 5 de septiembre.

Pasos para registrarse y cobrar el subsidio

Para acceder al bono, los ciudadanos deben realizar su inscripción en la plataforma siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.patria.org.ve. Seleccionar "Registrarse". Completar los datos personales: número de cédula, teléfono, fecha de nacimiento y verificación de seguridad. Confirmar la identidad mediante un código enviado al teléfono móvil. Ingresar información adicional: nombre, dirección y correo electrónico. Crear una contraseña segura para acceder al sistema. Finalizar el registro e iniciar sesión para verificar la asignación del bono.

Al completar el proceso, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro y podrá autentificarse para gestionar sus beneficios dentro de la plataforma.

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web del Sistema Patria o acudir a las oficinas de atención habilitadas.

Los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto desde el número 3532, que indica la acreditación del bono.

