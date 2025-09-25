¿Buscas empleo? Sigue estos pasos para trabajar en este reconocido centro comercial

Suscríbete a nuestros canales

Sambil Valencia anuncia la celebración de una feria de empleo, una iniciativa que busca conectar a talentos locales con diversas oportunidades laborales dentro de las marcas del centro comercial.

El evento tendrá lugar el jueves 25 de septiembre, desde las 2:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., en la primera base del Nivel Autopista.

La feria está dirigida a individuos con interés en diferentes sectores. Las oportunidades disponibles abarcan una variedad de roles, y los perfiles buscados incluyen:

Atención al cliente y ventas: Posiciones enfocadas en la interacción directa con el público y la gestión de ventas.

Administración: Vacantes para roles de soporte y gestión administrativa.

Gastronomía: Oportunidades en el sector de alimentos y bebidas.

Otros: Se invita a postulantes de otras áreas a participar, ya que diversas marcas estarán evaluando perfiles variados.

Así es el proceso de postulación

Los interesados deben presentarse en la fecha y hora indicadas con su

. Es importante destacar que el evento no es una entrevista formal, sino una oportunidad para que los candidatos presenten su información directamente a los representantes de las marcas.

Requisitos para optar

Ser mayor de edad.

Residir en las cercanías del centro comercial.

Llevar CV impreso.

La organización del evento ha simplificado el proceso para los postulantes. Si su perfil se alinea con las necesidades de las empresas, serán contactados directamente.

"Si tu perfil encaja con lo que buscan las marcas del Mall, te van a llamar. Así de facilito", señaló el centro comercial.

