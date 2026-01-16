Comunicado: Láser Airlines cancela vuelos programados para el 17 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Laser Airlines emitió un comunicado urgente para los pasajeros con viajes programados para este sábado 17 de enero de 2026.

En un comunicado emitido en las historias de Instagram de la aerolínea, no detallan las razones de la cancelación de vuelos.

Los números de vuelo confirmados como cancelados son:

Vuelos 764 / 203

Vuelos 202 / 765

El la publicación reza lo siguiente: Los pasajeros con reservas confirmadas en estos vuelos, podrán coordinar su reubicación en la fecha más próxima disponible, contactando a su agencia de viajes o por nuestros canales oficiales.

Ruta Caracas Madrid, con conexión en Cartagena

Para los pasajeros de Laser Airlines que deseen viajar desde Caracas a Madrid,k con conexión en Cartagena deben seguir unas series de requisitos o documentos.

Tendrán que realizar una breve gestión migratoria en Cartagena, antes de ingresar a la zona de embarque y continuar el viaje.

Este proceso es ágil y ordenado, y no requiere visa para pasajeros venezolanos solo Pasaporte vigente actual, según la normativa actual.

Si eres de otra nacionalidad, no olvides validar los requisitos migratorios necesarios.

Terminal de Chequeo

Mientras se reanudan los vuelos directos entre Caracas y Madrid, la operación de esta alternativa, se realizará en el terminal 4, (T4), en el mostrador Plus Ultra

Equipaje

El equipaje permitido es, para viajeros turista 1 maleta de 32 kg y equipaje de mano de 8kg y para viajeros ejecutivos, 2 maletas de 32 kg y un equipaje de mano de 8 kg.

