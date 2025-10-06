Cursos gratuitos de programación en Caracas: aquí puedes estudiar presencial y en línea

Suscríbete a nuestros canales

El mundo digital avanza rápidamente y, con él, la demanda de profesionales en el área de programación.

En Caracas, existe un creciente interés por esta disciplina, vista como una vía para un mercado laboral con mejores perspectivas salariales.

Por ello, aprender a codificar ya no es un lujo, sino una habilidad esencial que está al alcance de muchos, gracias a una variedad de opciones de formación.

Guía de cursos de programación gratuitos en Caracas

Para aquellos interesados en iniciarse en el desarrollo de software, la capital venezolana ofrece alternativas que van desde bootcamps intensivos hasta cursos presenciales.

Explorar estas opciones es el primer paso para dominar lenguajes como Python, JavaScript o HTML/CSS, y construir una carrera en la tecnología.

Existen plataformas de renombre mundial que ofrecen cursos completos sin costo, ideales para empezar desde cero:

Free Code Camp : ofrece un currículo extenso y gratuito enfocado en HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, React.js, bases de datos, Git y GitHub, entre otros.

: ofrece un currículo extenso y gratuito enfocado en HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, React.js, bases de datos, Git y GitHub, entre otros. Khan Academy : ofrece cursos y tutoriales de programación en varios lenguajes.

: ofrece cursos y tutoriales de programación en varios lenguajes. Code Academy: una de las plataformas más populares para aprender a programar gratis.

Oportunidad gratuita para aprender en el mundo laboral

Otra opción es la Fundación Tecnológica Movistar, que ofrece cursos gratuitos para orientar tu carrera laboral en las competencias digitales más demandadas del momento (JAVA, analítica web, diseño de videojuegos, programación, growth hacking, marketing digital, etc.).

Estos cursos están diseñados con una duración estimada de 30 a 40 horas, sin presiones de horarios fijos.

Además, cada uno incluye ejercicios y actividades aplicadas que te permitirán consolidar los conocimientos, mediante foros de discusión interactivos para que compartas experiencias, resuelvas dudas y colabores con una comunidad vibrante de estudiantes.

Puedes elegir entre tres modalidades: cursos abiertos para inscripción, cursos online disponibles para empezar de inmediato, y cursos abiertos para consulta si solo necesitas revisar materiales específicos.

Plataformas de cursos a bajo costo

Plataformas como Udemy o Platzi ofrecen a menudo cursos con descuentos significativos, lo que los convierte en una opción accesible para acceder a contenido de calidad y stacks tecnológicos completos, como JavaScript Full Stack o Programación Orientada a Objetos.

Varias instituciones en la ciudad también ofrecen programas de formación con estructuras claras y certificación.

UNEWEB: Diplomado de Programación Full Stack

Ubicación: Centro Comercial Chacaíto (Nivel Terraza).

Modalidad: Presencial (lunes a viernes o sabatino) y Online.

Duración: 3 meses (presencial lunes a viernes), 9 meses (sabatino), 6 meses (online).

Contenido Destacado (Pensum): Lógica de Programación, HTML 5, PHP (Niveles I-IV), MySQL, PostgreSQL, JavaScript.

Certificación: Avalado por el Ministerio de Educación.

EDTécnica: Cursos de Programación Full Stack

Ubicación: Centro Boyacá de Los Dos Caminos y Parque Cristal o Los Ruices (Chacao).

Modalidad: Presencial (BootCamp) y 100% Online.

Contenido: Lógica y Algoritmo, Fundamentos de la Programación I, HTML y CSS, JavaScript, JavaScript Avanzado, Node.js, MongoDB, Express JS.

