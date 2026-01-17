Declaración del ISLR: ¿Quiénes pueden fraccionar el pago y cuáles son las fechas?

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio de un nuevo año, arranca un nuevo año fiscal y se debe declarar el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Para declarar y pagar el ISLR ante el Seniat debe estar registrado en el portal del organismo y tiene fechas límites para hacerlo.

Declaración del ISLR

A través de su cuenta en Instagram, el Seniat informa a todos los ciudadanos quienes pueden fraccionar el pago de impuestos y cuáles son las fechas límites para hacerlo.

De acuerdo con la información proporcionada por el Seniat, solo las personas naturales son quienes puedes fraccionar el pago del ISLR.

¿Cuáles son las fechas para pagar el ISLR fraccionado?

En este sentido, el Seniat dispone de las siguientes fechas para realizar el pago fraccionado del ISLR:

31 de marzo

20 de abril

10 de mayo

Pasos para declarar el ISLR

Ingrese a la página oficial del Seniat

Seleccione "Seniat en línea" y elija la alternativa de Persona Natural o jurídica según sea el caso.

Ingrese a la plataforma con su usuario, contraseña y código de la imagen que aparece en pantalla.

Presione "Menú Contribuyente" y elija la opción "Procesos Tributarios". Después, haga click en Declaración ISLR y luego elija "Definitivo" o "Estimado", según lo que sea necesario.

Verifique y confirme la información fiscal.

Añada toda la información que exige la plataforma.

Agregue un correo electrónico y pulse "continuar".

Posteriormente, el sistema mostrará los detalles de la declaración. Presione "declarar" para continuar con el proceso.

El Seniat reflejará los enlaces de compromisos de pago que asumió y con las fechas respectivas. El usuario debe presionar en el que corresponde.

Por último, elija si hará el pago de ISRL de forma digital o manual. No olvide imprimir hasta cinco copias de planilla de pago.

