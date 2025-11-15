El precio de la partida: esto cuesta comprar y adquirir el servicio de las parcelas en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Entre un 30 % y un 40 % de los venezolanos opta por cremaciones o inhumaciones directas, sin realizar el velorio, debido a los costos funerarios. Ese último adiós, lejos de ser un momento de recogimiento y despedida, se ha transformado en otra carga económica para las familias.

Los cementerios privados gestionan precios basados en el mercado y la exclusividad, mientras que los espacios municipales manejan tarifas subsidiadas o reguladas

Lo que exige a las familias una planificación financiera para enfrentar un gasto que, en los casos más exclusivos, compite directamente con el costo de un vehículo usado.

Precios referenciales en cementerios de Caracas

La variedad de precios responde al prestigio, la ubicación y el tipo de parcela (un puesto, dos puestos, doble, etc.). Los precios oscilan entre $ 100 las opciones básicas hasta más de $ 7.000 las más exclusivas y personalizadas.

Los cementerios establecen diferentes tarifas según la sección del campo santo. La ubicación dentro del cementerio, como estar cerca de una entrada o en un sector VIP, puede influir determinantemente en el precio final.

Por ejemplo, en el Cementerio del Este de La Guairita con dos fosas impermeabilizadas, sección F primera etapa del cementerio, vale $ 1200

Las cifras recolectadas establecen:

Cementerio del Este entre $ 1.800 a $ 2.500 cuesta una parcela de dos puestos.

cuesta una parcela de dos puestos. Cementerio Metropolitano $ 650 es el precio en ofertas por dos parcelas.

Cementerio Jardines del Cercado desde $ 100 por parcela.

Aparte del costo de las parcelas, las familias deben presupuestar una serie de gastos adicionales que no están en el servicio, como la preparación del cuerpo, el servicio funerario, el permiso y costo de la inhumación si se elige la opción de cremar, el traslado del ataúd, entre otros.

Algunas empresas ofrecen paquetes que sí incluyen estos servicios básicos para simplificar el proceso y abaratar el costo inicial.

Por ejemplo, el Cementerio Jardín La Puerta promociona un paquete integral que incluye el traslado en carroza (en la Zona Metropolitana de Caracas) y la preparación básica del difunto por solo $ 270.

¿Como contratar estos servicios?

Para contratar los trámites del servicio funerario solicitan el certificado de defunción válido, sellado y firmado, donde se especifiquen nombre, apellido, descendencia y motivo de la muerte del difunto.

En caso de no ser familiar directo, se necesita una autorización firmada o comprobante consanguíneo, con el acta de nacimiento consignada.

La cremación se hace en Cementerio Jardines El Cercado, en Guarenas, o en Hoyo de la puerta, depende de la disponibilidad. Las cenizas se entregan 24 y 48 horas después.

