En el Mes Rosa centros clínicos en Caracas ofrecen combos y promociones en mamografías: conoce los precios

Suscríbete a nuestros canales

El Mes Rosa o de sensibilización por el cáncer de mama, algunas instituciones, como Senos Ayuda, promueven la prevención que comienza con el examen y la mamografía. En Caracas hay centros de salud que realizan el estudio.

En el Centro de Especialidades Médicas El Ávila, ubicado en Propatria, hacen la mamografía digital computarizada. El examen para mujeres sin prótesis mamarias cuesta $ 40 y con prótesis vale $ 50.

“El examen se hace con previa cita, de lunes a sábado de 8:00 am a 12:00 pm. Ofrecemos un plan de mamografía más eco mamario por $ 55”, dijo Andreína Goncalves, recepcionista del centro.

Comentó que el examen se puede efectuar desde los 30 o 35 años por prevención, y no es obligatorio presentar una orden médica. Las imágenes son digitales, se entregan en CD con el informe impreso.

Precisó que ofrecen un combo de eco mamario y densitometría ósea por $ 80.

Una empleada de Cendimu, en San Martín, que reservó su identidad, indicó que en ese centro de imagenología la mamografía sin prótesis mamarias cuesta $ 20, con prótesis por $ 40. Se realiza cualquier día de la semana, el informe se entrega en CD e impreso.

Destacó que cuentan con un combo que incluye mamografía, eco mamario y densitometría ósea por $ 50; con prótesis por $ 80.

La recepcionista de la Clínica de Prevención del Cáncer, de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Yamileth Blanco, indicó que las mamografías para damas sin prótesis cuestan $ 20, con prótesis por $ 30, y el eco mamario vale $ 20. Entregan informe y CD.

Señaló que desde los 35 años de edad las mujeres pueden hacerse la mamografía como prevención.

Precisó que los exámenes se realizan de lunes a viernes desde las 7: 00 am, por orden de llegada y no se requiere una orden médica.

Promoción por el Mes Rosa y financiamiento de mamografías

La gerente de mercadeo de Ceclim.ccs, ubicado en el centro comercial Galerías Prados del Este, Alejandra Sambrano, indicó que el centro clínico realiza tomosíntesis (simulación 3 D de la mama) y su costo, bien sea con y sin prótesis es Ref 90 a tasa BCV y la mamografía por Ref 70.

Para realizarse los estudios, las pacientes deben acudir en días posteriores al período menstrual, evitar el uso de desodorante y llevar los estudios anteriores.

“Todo lo manejamos de forma digital, enviamos el informe médico por correo electrónico entre dos o cinco días hábiles. Por el Mes Rosa tendremos una promoción especial de tomosíntesis y eco mamario por Ref 120”, afirmó.

Comentó que trabajan con la App de financiamiento Lysto, con lo cual las pacientes pueden pagar los estudios en tres cuotas.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube