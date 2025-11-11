Gofundme: solicitan recursos para cirugía de la joven Fabianna Morales De Frenza

Suscríbete a nuestros canales

La joven Fabianna Morales de Frenza necesita someterse a una cirugia transesfenoidal y exéresis del microadenoma hipofisario que tiene un costo de $7500. Es por ello que su familia ha creado una campaña para recaudar fondos que premitan la realización de la intervención lo más pronto posible.

GOFUNDME ACÁ

Queridos amigos, familiares y personas de gran corazón, hace un año, nuestra hija, Fabianna Morales De Frenza, fue diagnosticada con un microadenoma hipofisario ubicado en la silla turca.

Durante este tiempo, Fabianna ha seguido un tratamiento médico para reducir el tamaño del tumor. Lamentablemente, el tratamiento no ha tenido el efecto esperado, y el tumor ha crecido, causando una compresión del quiasma óptico que está afectando su visión periférica y generando una obstrucción en la cisterna supraselar y elevados niveles de prolactina.

Fabianna necesita someterse a una cirugia transesfenoidal y exéresis del microadenoma hipofisario, que será realizada por el neurocirujano, Dr. Pablo Vásconez. Sin embargo, esta intervención no puede realizarse en el sistema público de salud, lo que nos obliga a recurrir al sector privado.

Los costos de la cirugía, junto con los gastos pre y postoperatorios, superan nuestras posibilidades económicas. Por eso, acudimos a ustedes, nuestros seres queridos y todas las personas de buen corazón que deseen unirse a esta causa.

Cada donación, por pequeña que sea, nos acerca un paso más a alcanzar la meta esperada.

Agradecemos de todo corazón cualquier apoyo que puedan brindarnos.

también puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube