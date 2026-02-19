¿Hasta cuándo estará activa la venta divisas para personas naturales en el Banco de Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela (BDV) ha permitido a más de 264 mil 500 clientes naturales comprar sus divisas desde su aplicativo móvil BDVApp, con disponibilidad inmediata, y el 86 % de ellos lo hizo durante el Carnaval.

De acuerdo a una de prensa de la entidad financiera, el mercado cambiario permaneció abierto durante los días de asueto de Carnaval.

A tres semanas de habilitar el mercado, los clientes de la entidad han comprado divisas por un monto que supera los USD 50 millones.

¿Hasta cuándo estará abierto el mercado cambiario en el Banco de Venezuela?

El BDV informó que el mercado cambiario estará abierto durante todo el mes de febrero, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., o hasta agotarse la disponibilidad del día.

¿Datos y condiciones para comprar divisas?

La compra puede realizarse desde un dólar, y el monto máximo, que ha venido incrementándose progresivamente, se ubica actualmente en mil dólares diarios por cliente.

Las condiciones necesarias para acceder a esta modalidad son que el cliente cuente con la BDVApp, su cuenta de libre convertibilidad y que su ecosistema transaccional esté activo con el BDV. La compra es muy sencilla y se hace solo desde la BDVApp en la ruta: Divisas / Compra, se ingresa el monto y listo.

Cabe destacar que, estas divisas son para uso exclusivamente electrónico, por lo que el BDV amplía las alternativas de pago, al facilitarles el acceso en línea a plataformas internacionales, con la asignación de su Tarjeta Internacional (TI), una vez que se realice la compra si el cliente no cuenta con ella.

Es importante señalar que también puedes realizar consumos nacionales en bolívares, desde la cuenta de libre convertibilidad como cuenta respaldo.

Tarjeta Internacional: ¿Cómo funciona?

Los clientes que ya cuentan con la Tarjeta Internacional pueden comenzar a usarla de forma inmediata, tan solo deben ingresar a la BDVApp con el método de autenticación elegido, acceder al menú Tarjeta, seleccionarla y activar la opción Consumos por internet.

Una vez habilitada, la tarjeta permite realizar pagos por internet al exterior o suscribirse a plataformas digitales internacionales. Todos los cargos se efectúan directamente a la cuenta en divisas del cliente.

Es importante señalar, que la Tarjeta Internacional es asignada automáticamente por la Institución en virtud del uso del ecosistema del Banco de Venezuela y la reciprocidad del cliente; adicionalmente, también a quienes hayan realizado compra de divisas, por lo que no requiere una solicitud previa ni trámites adicionales.

Visita nuestras secciones: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube