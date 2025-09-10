Inicia pago a todo el personal del Ministerio de Educación: 10 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles, ha iniciado el pago de la primera quincena correspondiente al mes de septiembre, a los docentes y demás personal del Ministerio de Educación.

Así lo informó la cuenta en Telegram del canal 'Pagos MPPE Oficial'.

"Se informa al personal docente, administrativo y obrero del MPPE que se está abonando la primera quincena en sus cuentas nómina", señalaron.

Regreso a clases en Venezuela

El ministro para la Educación Héctor Rodríguez anunció recientemente las fechas clave para el regreso a clases en Venezuela tanto para el personal docente como para los estudiantes.

Además, durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez destacó los esfuerzos conjuntos entre gobierno, comunidades y docentes para garantizar una educación inclusiva y de calidad.

Según lo anunciado, el regreso a clases en Venezuela iniciará formalmente el 15 de septiembre, mientras que el personal administrativo se reincorporó el 8 de septiembre.

Asimismo, el ministro señaló que el año escolar contempla un mínimo de 200 días de clases, lo que permitirá cumplir con los contenidos, evaluaciones y actividades de cierre sin contratiempos.

