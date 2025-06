Inicia pago de evaluaciones a personal del Ministerio de Educación: 30 de junio

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 30 de junio, el Ministerio del Poder Popular para la Educación informó que comenzó el pago de las evaluaciones a todo su personal administrativo y obrero.

"Se informa al personal administrativo y obrero del MPPE que se está abonando las evaluaciones en sus cuentas nóminas", detalló la cuenta en Telegram, Pagos MPPE Oficial.

El pasado 25 de junio, el Ministerio de Educación pagó la segunda quincena del mes a todo el personal docente, obrero y administrativo, así como los cestatickets por un monto de Bs 3.916.

Clases culminan el 18 de julio, no antes

El ministro de Educación en Venezuela, Héctor Rodríguez, en días recientes reiteró que el calendario escolar 2024-2025 debe cumplirse en su totalidad y que las clases en escuelas y liceos del país deben extenderse hasta el 18 de julio, fecha oficial de culminación del período académico.

Durante una actividad con docentes y estudiantes, el titular de la cartera educativa cuestionó que algunas instituciones estén cerrando antes de lo previsto.

"Ya cerrando mayo, hay escuelas que dicen: ya terminamos. ¿Cómo que terminaron? Las clases son hasta el 18 de julio, luego vienen las recuperaciones, los actos de grado y en agosto tendremos clases de nivelación”, expresó.

Llamado a respetar el calendario escolar

Rodríguez enfatizó que no se trata únicamente de cumplir con cinco días de clases a la semana, sino de garantizar los 200 días académicos reglamentarios.

“No podemos comenzar clases en octubre y terminar en mayo. Eso no puede ser”, afirmó, al tiempo que reconoció el déficit de docentes como un desafío que no debe justificar el recorte del calendario.

