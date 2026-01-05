Kontigo identifica más de mil usuarios afectados tras falla de seguridad: promete el 100% de reembolsos

Suscríbete a nuestros canales

La billetera digital venezolana Kontigo ha emitido una actualización detallada sobre la reciente falla de seguridad que afectó su plataforma. La empresa confirmó la identificación de 1.005 usuarios impactados, lo que representa un compromiso total de 340.905,28 USDC Coin (activo digital con valor equivalente al dólar).

Ante esta situación, la compañía aseguró que responderá por la totalidad de los fondos sustraídos o comprometidos, devolviéndolos directamente a las billeteras de las personas afectadas.

Tras detectar el incidente este lunes, Kontigo procedió al aislamiento de los sistemas involucrados para contener el evento. Actualmente, el equipo técnico trabaja en la estabilización de los servicios mediante un esquema de monitoreo reforzado para prevenir nuevas incidencias.

Asimismo, la empresa informó sobre los pasos que se están ejecutando:

Validación individual de cada cuenta afectada.

Restitución progresiva de los activos.

Auditoría externa con especialistas en ciberseguridad.

Evaluarán caso por caso

En el comunicado emitido por la plataforma, la organización enfatizó su compromiso con la recuperación de la operatividad y la transparencia del proceso:

"Continuamos con la validación caso por caso y con el proceso de restitución, siguiendo estrictamente nuestros protocolos de seguridad", señaló Kontigo en el comunicado.

Asimismo, la firma destacó que el análisis de la brecha no se limita al personal interno: "Adicionalmente, nuestro equipo de seguridad, junto con especialistas externos independientes de ciberseguridad, está llevando a cabo una revisión exhaustiva".

Canales de atención y próximas actualizaciones

Kontigo ha solicitado a los usuarios que sospechen de irregularidades en sus saldos que se comuniquen a través de los comentarios en sus plataformas oficiales. Desde allí, el equipo de soporte técnico realizará el seguimiento individual de cada reporte.

La empresa ha mantenido un cronograma de información constante durante la jornada, con reportes previos a las 2:00 p.m. y una nueva actualización de datos prevista para las 7:00 p.m. (hora de Venezuela).

