¿Sabe a cual organismo de emergencia llamar de acuerdo a la urgencia?: Caracas tiene estos servicios de atención

La ciudad de Caracas cuenta con una serie de organismos de emergencia que trabajan para garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes en situaciones de crisis.

Estos organismos están diseñados para responder a diversas emergencias, desde incendios hasta desastres naturales y situaciones de seguridad.

¿A cual organismo en Caracas debo de llamar de acuerdo a la emergencia?

En caso de incendios, rescates en situaciones de emergencia y atención médica, el organismo a llamar es el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, quienes se encargan de estas labores.

De igual manera, también se puede contactar a Protección Civil para estas mismas situaciones, sobre todo para informar sobre lo ocurrido, por ejemplo, en casos de desastres naturales.

Además, atienden en caso de colisiones graves que requieran rescate de personas atrapadas o asistencia médica.

En situaciones de este tipo se puede contactar a Los Ángeles de las Vías, el cual es un grupo de paramédicos que brindan atención de emergencia en Caracas.

¿Para que se debe llamar a la policía?

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía de Caracas son los responsables de mantener el orden público y la seguridad ciudadana. En situaciones de emergencia, su papel es crucial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar las labores de rescate y atención.

Se debe llamar a la policía en casos de delitos en curso, como robos o hurtos, especialmente si se está cometiendo un robo en el momento. También es crucial contactar a la policía en situaciones de violencia doméstica, donde hay abuso o amenaza inminente, así como en casos de amenazas a la vida, cuando alguien está en peligro inmediato.

Es importante contactarse con la policía en caso de pérdida o robo de vehículos y cualquier sospecha de actividades ilegales, como el tráfico de drogas o comportamientos delictivos.

Por otro lado, hay situaciones en las que no se debe llamar a la policía. Por ejemplo, en problemas menores como disputas vecinales que pueden resolverse de manera pacífica.

En emergencias no policiales, como problemas médicos, es preferible contactar a servicios de salud (ambulancia) en lugar de a la policía. Asimismo, asuntos personales, como problemas familiares que no involucran violencia o quejas sobre servicio al cliente, no requieren intervención policial.

