¿Sabes cómo funciona la nueva aplicación del IFE? Conoce el paso a paso para recargar sin inconvenientes

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) informó a todos sus usuarios sobre la nueva implementación de la aplicación móvil SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico) en sus servicios.

A través de sus redes sociales, el IFE aseguró que esta nueva app promete hacer la vida de los usuarios mucho más sencilla.

Desde ahora, ya no será necesario tener efectivo ni pasar por las taquillas. Con solo un teléfono y unos pocos clics, accedes al sistema de transporte de manera rápida y segura.

Beneficios de la nueva aplicación SUVE en el IFE

La llegada de la app SUVE al ferrocarril cambia la experiencia de viaje. El principal beneficio es la comodidad, ya que no hay que hacer largas filas para recargar la tarjeta.

Además, la aplicación te permite ver el saldo de tu tarjeta en cualquier momento y lugar, lo que te ayuda a planificar tus viajes con anticipación.

El sistema también registra tus viajes, lo que facilita llevar un control de tus gastos.

¿Dónde se encuentra disponible la app SUVE?

De acuerdo con la información oficial, la aplicación se puede descargar directamente desde Play Store, en cualquier dispositivo inteligente sin ningún costo.

Para registrarte, deberás completar un formulario con la información requerida.

El sistema te enviará un código de confirmación a tu dirección de correo electrónico ingresada. Inicia sesión y selecciona el trámite que necesites.

¿Cómo recargar tu tarjeta SUVE desde la app?

Recargar tu tarjeta es muy sencillo:

Primero, descarga la aplicación SUVE en tu teléfono e inicia sesión.

Luego, asocia tu tarjeta del ferrocarril. La app te guiará en el proceso.

Una vez que tu tarjeta está asociada, puedes recargar el saldo usando diferentes opciones de pago.

Confirma e ingresa el monto seleccionado.

Solicita la clave dinámica recibida y activa la recarga pasando la tarjeta en el torniquete.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube