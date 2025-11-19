Saime: accesorios y ropa que no debes usar si vas a realizar un trámite

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió en los últimos días una alerta clara a los ciudadanos para cumplir con normas estrictas de vestimenta y seguridad para acceder a sus oficinas.

Al respecto, el Saime publicó en sus redes sociales los lineamientos oficiales para evitar que los usuarios pierdan su cita por el incumplimiento.

Accesorios y ropa que no debes usar si vas a realizar un trámite en el Saime

El Saima prohíbe estrictamente el ingreso con estos elementos, centrados en la seguridad y el decoro:

Categoría Artículos prohibidos Vestimenta (decoro) 🚫 Faldas cortas, shorts o blusas con escotes. 🚫 Pasamontañas. Accesorios y objetos 🚫 Lentes de sol o gorras. 🚫 Uso de audífonos. 🚫 Bebidas alcohólicas. Seguridad 🚫 Armas blancas o de fuego.

Recomendaciones claves para evitar problemas

Para garantizar que el trámite sea eficiente y no regresen en la entrada, los usuarios deben seguir estas pautas de vestimenta:

Hombres: Usa pantalones largos ( jeans o gabardina) y camisa o franela con mangas. Guarda gorras y lentes de sol.

Mujeres: Pantalones largos o faldas que cubran las rodillas. Evita blusas con escotes o de tirantes finos.

Todos: Deja los audífonos guardados antes de pasar por el control de acceso.

