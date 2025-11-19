Saime: accesorios y ropa que no debes usar si vas a realizar un trámite

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió en los últimos días una alerta clara a los ciudadanos para cumplir con normas estrictas de vestimenta y seguridad para acceder a sus oficinas.
Al respecto, el Saime publicó en sus redes sociales los lineamientos oficiales para evitar que los usuarios pierdan su cita por el incumplimiento.
Accesorios y ropa que no debes usar si vas a realizar un trámite en el Saime
El Saima prohíbe estrictamente el ingreso con estos elementos, centrados en la seguridad y el decoro:
|Categoría
|Artículos prohibidos
|Vestimenta (decoro)
|🚫 Faldas cortas, shorts o blusas con escotes.
|🚫 Pasamontañas.
|Accesorios y objetos
|🚫 Lentes de sol o gorras.
|🚫 Uso de audífonos.
|🚫 Bebidas alcohólicas.
|Seguridad
|🚫 Armas blancas o de fuego.
Recomendaciones claves para evitar problemas
Para garantizar que el trámite sea eficiente y no regresen en la entrada, los usuarios deben seguir estas pautas de vestimenta:
-
Hombres: Usa pantalones largos (jeans o gabardina) y camisa o franela con mangas. Guarda gorras y lentes de sol.
-
Mujeres: Pantalones largos o faldas que cubran las rodillas. Evita blusas con escotes o de tirantes finos.
-
Todos: Deja los audífonos guardados antes de pasar por el control de acceso.
