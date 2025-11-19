Gestión

Saime: accesorios y ropa que no debes usar si vas a realizar un trámite

El Saima prohíbe estrictamente el ingreso con estos elementos, centrados en la seguridad y el decoro.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 12:38 pm
Saime: accesorios y ropa que no debes usar si vas a realizar un trámite

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió en los últimos días una alerta clara a los ciudadanos para cumplir con normas estrictas de vestimenta y seguridad para acceder a sus oficinas.

Al respecto, el Saime publicó en sus redes sociales los lineamientos oficiales para evitar que los usuarios pierdan su cita por el incumplimiento.

Accesorios y ropa que no debes usar si vas a realizar un trámite en el Saime

El Saima prohíbe estrictamente el ingreso con estos elementos, centrados en la seguridad y el decoro:

Categoría Artículos prohibidos
Vestimenta (decoro) 🚫 Faldas cortas, shorts o blusas con escotes.
  🚫 Pasamontañas.
Accesorios y objetos 🚫 Lentes de sol o gorras.
  🚫 Uso de audífonos.
  🚫 Bebidas alcohólicas.
Seguridad 🚫 Armas blancas o de fuego.

 

Recomendaciones claves para evitar problemas

Para garantizar que el trámite sea eficiente y no regresen en la entrada, los usuarios deben seguir estas pautas de vestimenta:

  • Hombres: Usa pantalones largos (jeans o gabardina) y camisa o franela con mangas. Guarda gorras y lentes de sol.

  • Mujeres: Pantalones largos o faldas que cubran las rodillas. Evita blusas con escotes o de tirantes finos.

  • Todos: Deja los audífonos guardados antes de pasar por el control de acceso.

