Validación migratoria ante el Saime: conoce los pasos y requisitos

Sepa qué hacer si no presenta el pasaporte físico

Por Selene Rivera
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 06:19 pm
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió los pasos y requisitos que se deben cumplicar para solventar la validación migratoria.

A través de su cuenta en Instagram, el Saime compartió un video en el que enlista los documentos requeridos para realizar este trámite.

Validación migratoria de entrada

De acuerdo con la información proporcionada por el Saime, los requisitos para corregir la validación migratoria de entrada para ciudadanos venezolanos son los siguientes:

  • Cédula de identidad 
  • Pasaporte evidenciando el sello de entrada
  • Verificación de documentación presentada

¿Qué hacer si no tiene sello de entrada del país?

En  este sentido, el organismo de identificación indicó que si no posee el sello de entrada del país o en caso de presentar el pasaporte físico, tendrá que realizar el pago de los aranceles correspondientes.

Para el pago de los aranceles, se realiza a las tasa del día del Banco Central de Venezuela, a través del punto de venta en la Sede Central del Saime, en la oficina de Atención al Ciudadano.

Validación migratoria de salida 

En este caso, el Saime indicó que los recaudos para corregir la validación migratoria de salida para ciudadanos venezolanos fuera del territorio nacional son los siguientes:

  • Copia del acta de nacimiento del interesado solicitante
  • Copia de la cédula de identidad de los interesados del proceso
  • Copia de los datos biográficos del pasaporte de quien requiere el trámite
  • Copia de la página donde se encuentra el sello de salida del país
  • Actualización simple del interesado que se encuentra fuera del país

 

