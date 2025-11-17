El Saime detalla las normas estrictas de vestimenta y accesorios prohibidos para ingresar a sus oficinas

Reglas

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 03:15 pm
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó a la ciudadanía que para el ingreso a sus oficinas es indispensable que se cumpla de manera estricta con las normas de vestimenta y seguridad establecidas.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Saime compartió los detalles.

De acuerdo con el Saime, estos lineamientos buscan garantizar el orden, la seguridad y una atención eficiente en sus espacios.

Normas de vestimenta y seguridad obligatorias:

  • Armas blancas o de fuego
  • Bebidas alcohólicas
  • Pasamontañas
  • Faldas cortas, ni el uso de shorts.
  • Lentes de sol
  • Gorras
  • Blusas con escotes
  • Uso de audífonos

Recomendaciones para los usuarios que acuden a las oficinas del Saime

Para evitar ser regresado en la entrada y garantizar la eficiencia del trámite, los usuarios deben considerar:

  • Vestimenta masculina: Optar por pantalones largos (jeans o gabardina) y camisa o franela con mangas. Evitar gorras y lentes de sol en la cabeza.

  • Vestimenta femenina: Preferir pantalones largos o faldas por debajo de la rodilla. Evitar blusas de tirantes finos o escotes pronunciados.

  • Accesorios: Dejar los audífonos guardados antes de ingresar al área de control de acceso.

