El Saime detalla las normas estrictas de vestimenta y accesorios prohibidos para ingresar a sus oficinas

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) recordó a la ciudadanía que para el ingreso a sus oficinas es indispensable que se cumpla de manera estricta con las normas de vestimenta y seguridad establecidas.
A través de una publicación en sus redes sociales, el Saime compartió los detalles.
El Saime detalla las normas estrictas de vestimenta y accesorios prohibidos
De acuerdo con el Saime, estos lineamientos buscan garantizar el orden, la seguridad y una atención eficiente en sus espacios.
Normas de vestimenta y seguridad obligatorias:
- Armas blancas o de fuego
- Bebidas alcohólicas
- Pasamontañas
- Faldas cortas, ni el uso de shorts.
- Lentes de sol
- Gorras
- Blusas con escotes
- Uso de audífonos
Recomendaciones para los usuarios que acuden a las oficinas del Saime
Para evitar ser regresado en la entrada y garantizar la eficiencia del trámite, los usuarios deben considerar:
-
Vestimenta masculina: Optar por pantalones largos (jeans o gabardina) y camisa o franela con mangas. Evitar gorras y lentes de sol en la cabeza.
-
Vestimenta femenina: Preferir pantalones largos o faldas por debajo de la rodilla. Evitar blusas de tirantes finos o escotes pronunciados.
-
Accesorios: Dejar los audífonos guardados antes de ingresar al área de control de acceso.
También puede visitar nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube