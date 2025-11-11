Sistema Patria: activan bonificación especial para adultos mayores este 11 de noviembre

La tarde de este martes 11 de noviembre, inició el pago de la pensión 100% Amor Mayor. En esta oportunidad, llegó doble por concepto de bonificación de "Fin de Año 2025".
A través de sus redes sociales, el Canal IVSS Pensionados de Venezuela en Telegram, informó sobre el inicio del pago de esta bonificación para los adultos mayores.
MONTO: Bs 260
¿Quiénes reciben el beneficio?
La pensión 100% Amor Mayor la reciben las adultas y adultos mayores pensionados que estén registrados en la Plataforma Patria.
¿Cuáles son los pasos para cobrar pagos de Patria?
- Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
- Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
- Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
Luego de ello, el portal mostrará que la operación fue un éxito y se podrá retirar el dinero en una de las agencias del banco afiliado.
