Abuelo ganó la lotería y usó el premio para crear un imperio de drogas: así operaba la miltimillonaria red criminal

Un hombre británico, de 80 años de edad, ganó 2.4 millones de libras (unos 2.77 millones de euros) en la lotería, en 2010, y utilizó la recompensa para crear un multimillonario imperio de drogas.

El anciano quedó condenado a 16 años de cárcel por liderar una banda de narcotráfico que “inundó” la región de Mánchester, al noroeste de Inglaterra, de acuerdo con la publicación de EFE.

La red de drogas distribuyó barbitúricos valorados en hasta 288 millones de libras (332 millones de euros), entre 2020 y 2022.

La millonaria red de narcotráfico del abuelo John Spiby

El acusado, John Eric Spiby, su hijo y otros dos individuos formaban parte de una organización de crimen organizado que fabricaba pastillas de etizolam camufladas como diazepam (Valium).

Los cuatro implicados comparecieron esta semana ante un tribunal de Bolton. Los integrantes de la red están acusados, además, de poseer y traficar con armas de fuego desde el entorno “rural y tranquilo” del anciano en Wigan, en el condado metropolitano del Gran Mánchester.

“A pesar de haber ganado la lotería, usted continuó llevando una vida delictiva más allá de lo que normalmente habrían sido sus años de jubilación”, le dijo el juez en la sentencia.

Durante el juicio, la fiscalía demostró que Spiby compró maquinaria valorada en miles de libras y puso a disposición de la banda las instalaciones adaptadas para la fabricación de barbitúricos a escala industrial. Asimismo, el anciano inundó el mercado de esa región del Reino Unido.

Generó millones con el tráfico de barbitúricos

La acusación presentó, entre otras pruebas, conversaciones de texto entre los delincuentes en las que Spiby se jactaba de los enormes beneficios obtenidos. “Elon (Musk) y Jeff (Bezos), andaros con ojo”, se burlaba el acusado.

En ese sentido, el juez aludió repetidamente durante el proceso a la magnitud de la operación criminal al describirla como “la mayor producción de drogas de esta naturaleza que la policía ha descubierto jamás”.

De acuerdo con las fuerzas del orden, la banda podría haber distribuido millones de pastillas durante el citado periodo de dos años a un precio de 65 peniques (75 céntimos de euro) cada una, hasta generar entre 56 y 288 millones de libras esterlinas (332 millones de euros).

