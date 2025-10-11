Detienen a un joven por intentar matar su pareja: revelan el insólito motivo

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad de la Urbanización El Cardón, en la parroquia Las Calderas, municipio Miranda, se vio interrumpida por una agresión que culminó con la detención de un joven.

De acuerdo con Polifalcón, una llamada de auxilio activó de inmediato a los efectivos del Centro de Coordinación Policial (CCP) Nro. 02, adscrito a Polifalcón, quienes detuvieron a Daniel Alejandro, de 25 años.

La denuncia, recibida a través del Cuadrante de Paz 04, reveló una situación de extrema vulnerabilidad donde una mujer no solo fue víctima de una brutal agresión física, sino también de una presión económica por parte de su compañero sentimental.

¿Qué se conoce sobre la detención?

El Comisario Jefe Hermes Arias, director del CCP 02, detalló que la víctima, en un acto de valentía, logró contactar a las autoridades para reportar la escalada de violencia.

La mujer relató que una discusión con su pareja se tornó violenta, desencadenando una serie de agresiones que incluyeron golpes, una mordedura e incluso un intento de estrangulamiento.

Según la versión de la afectada, el detonante de la disputa fue el dinero que sus familiares le habían enviado desde el extranjero. El agresor, identificado posteriormente como Daniel Alejandro, le exigía la transferencia inmediata de la totalidad de estos fondos, con el objetivo de saldar sus propias deudas.

La negativa de la mujer a ceder la suma completa exacerbó la furia del hombre, llevándolo a la brutalidad. Además, el atacante le impidió la salida del recinto durante el altercado.

Rápida respuesta policial

Tras recibir el reporte, los funcionarios de Polifalcón se movilizaron hasta el lugar de los hechos, ubicado en la calle 1 con avenida 04 de la Urbanización El Cardón. En el sitio, lograron neutralizar y detener al agresor, quien se desempeña como promotor de ventas.

Daniel Alejandro, fue puesto a disposición de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube