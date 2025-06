"Pensó que me había matado y por eso me soltó": venezolana relata cómo sobrevivió a violento ataque de su expareja

Suscríbete a nuestros canales

La venezolana Keyla Márquez narró los momentos de terror que vivió tras ser violentamente atacada a puñaladas por su expareja.

El brutal ataque ocurrió en la vía pública de West Valley, Utah, el pasado 13 de junio. Ese día, el agresor, también de nacionalidad venezolana, esperó a que Márquez se subiera en su vehículo. Cuando ella se subió en el auto, el hombre rompió la ventana y comenzó la agresión, informó Telemundo.

Ender Vicente Pacheco Hernández le propinó cerca de 28 puñaladas a su expareja, sin importarle que en el vehículo también se encontraba el hijo de ambos, de 9 años de edad.

“Empecé a correr y decía ‘auxilio, ayúdenme’, pero nunca solté mi celular y siempre estuve en la llamada con el 911. Él agarró, me jaló por los cabellos y por un brazo y me apuñaló por todas partes. Lo que buscaba más eran las zonas letales como los pulmones, la espalda, la cara. Me quería destruir la cara”, relató Márquez.

“Mi hijo y le dice ‘papá ya por favor, ya déjala’ y él le respondió ‘ya la voy a dejar’, pero aún él sentía que yo iba a quedar viva y me dio la última puñalada y me empiezo a debilitar y a perder la respiración, que es cuando caigo al suelo”, relató la mujer.

A pesar de que varias personas presenciaron lo que ocurría, nadie intervino para detener al hombre. “Él cuando me ve que ya estoy sangrando, dijo ‘la maté’ y por eso me soltó”, infirió Márquez.

Tras la agresión, el migrante venezolano intentó escapar en su vehículo, pero la policía lo detuvo poco después. Actualmente enfrenta cargos por agresión agravada, violación de una orden de protección y violencia doméstica en presencia de menores.

Por su parte, la venezolana se recupera satisfactoriamente de sus heridas. “Yo espero que nunca salga de ahí, porque yo sé que él me va a venir a hacer algo. Yo temo por mi vida”.

