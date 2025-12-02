Cuantioso fraude con tarjetas de crédito en Walmart: revelan el arsenal tecnológico de la red delictiva

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres quedaron bajo arresto, tras ser acusados como presuntos integrantes de una red de fraudes con tarjetas de crédito, con las cuales operaban en distintas sedes de una reconocida cadena de tiendas.

Los sospechosos, quienes son de origen cubano y residentes en Florida, realizaban sus actividades ilícitas en varias tiendas Walmart, ubicadas en Iowa, Nebraska y Dakota del Sur (EEUU), reportaron medios locales.

Caen dos cubanos por fraude con tarjetas de crédito

Los detenidos están identificados como Yordany Cuervo y Dario Brito Permuy, ambos cuentan con visas norteamericanas “green card”, y tienen residencia legal en Estados Unidos.

La investigación comenzó luego de que las autoridades recibieran varias denuncias sobre robos y transacciones fraudulentas, registradas los días 28 y 29 de octubre en Walmart de Sioux City (Iowa y Nebraska), Sioux Falls y Brookings.

Testigos aseguraron que vieron a los sospechosos huir hacia el sur del condado de Codington, información por la cual la policía emitió una alerta inmediata con la descripción del vehículo en el que viajaban. Poco después, los agentes lograron interceptar el automóvil en la Interestatal 29.

Arsenal tecnológico de los perpetradores

Durante la inspección del vehículo se encontró equipo tecnológico utilizado para clonar tarjetas de crédito, entre los objetos había:

Más de 300 tarjetas.

11 dispositivos “skimmers”, utilizados para clonar tarjetas y numerados del 1 al 12; faltaba el #4.

Un lector y escritor de tarjetas.

Varias tiras magnéticas caseras.

Dos teléfonos móviles.

Documentos de identidad.

Una computadora portátil.

De acuerdo con la publicación de Dakota News Now, el material incautado sería evidencia de que la red de clonación cuenta con la capacidad para robar cientos de datos financieros de clientes desprevenidos.

Por este delito, los dos cubanos enfrentan 66 cargos de falsificación, uno por cada dispositivo o tarjeta usada como evidencia en su contra. Ambos se declararon no culpables.

Yordany Cuervo quedó libre tras pagar una fianza de 25 mil dólares, el pasado 24 de noviembre. Mientras que Dario Brito Permuy permanece detenido.

El juicio de los implicados estaría programado para el 12 de febrero de 2026.

