Escuelas de EEUU aplican estricta medida para evitar distracciones: así funcionan las fundas bloqueadoras de celulares

Suscríbete a nuestros canales

Diversas escuelas de Estados Unidos aplicaron una nueva medida para combatir las distracciones en el aula relacionadas con el uso de teléfonos celulares.

El país norteamericano cuenta con un sistema educativo descentralizado, por lo que cada estado y distrito maneja sus políticas locales. En tal sentido, varias instituciones decidieron obligar a los estudiantes a guardar sus teléfonos celulares en fundas bloqueadas durante las jornadas escolares.

Así funcionan las bolsas magnéticas

Los celulares serán desbloqueados solamente al sonar la campana del final de clases, en las estaciones especiales capaces de abrir las bolsas.

CBS News detalló que esta iniciativa se ha vuelto frecuente en los distritos escolares de todo el país, y es impulsada por docentes que han reportado mejoras en la concentración y el comportamiento de los alumnos.

Las fundas, fabricadas por empresas como Yondr, son bolsas magnéticas que se cierran de manera segura al entrar a la escuela. Esto permite que los estudiantes mantengan sus dispositivos en su posesión, pero sin poder utilizarlos hasta el final del día.

En algunos casos, como en el Distrito Escolar del Condado de Clark en Nevada, se utilizan versiones no bloqueadas pero que aíslan señales para evitar el uso durante clases.

En estados como Connecticut, algunas escuelas medias en New Britain establecen que los alumnos deben depositar sus celulares en fundas desde enero de este año.

Mientras que, en Alaska, con tres escuelas en Mat-Su, se prohíbe el uso total de los dispositivos desde agosto de 2024.

Educadores argumentaron que los teléfonos interrumpen lecciones con notificaciones constantes, fomentan el acoso cibernético y reducen la interacción social no virtual.

Buscan promover hábitos saludables en los estudiantes

En un análisis de la Universidad Johns Hopkins, expertos señalaron que estas prohibiciones buscan revertir problemas de comportamiento crecientes post-pandemia.

Mientras algunos padres apoyan la medida por promover hábitos saludables, otros la critican por limitar la comunicación en emergencias.

A través de Instagram, la escuela Wildwood Middle School, de Florida, mostró cómo funcionan las fundas magnéticas y su plan para evitar las distracciones.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube