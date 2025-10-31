Abren vacantes en Arizona para trabajar legalmente en Estados Unidos sin hablar inglés: esto pagan por hora

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas oportunidades laborales están disponibles para quienes buscan empleo temporal en Estados Unidos, con sueldos atractivos y pocos requisitos.

La oferta publicada por El Portal Migrante, plataforma impulsada por el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), detalla que los contratados recibirán un pago de $17.00 dólares por hora, equivalente a 2,720 pesos mexicanos diarios si se trabajan ocho horas.

Las vacantes están ubicadas en 2801 N Adkins Rd, San Simon, Arizona, y representan una oportunidad real para trabajadores agrícolas que deseen laborar legalmente en Estados Unidos durante la próxima temporada.

Cultivo, cosecha y empacado: así es el empleo en Arizona

El puesto está enfocado en labores agrícolas relacionadas con el cultivo y la cosecha de árboles de pistacho. Entre las tareas principales figuran plantar, limpiar, empacar y cargar productos, así como operar tractores y otros vehículos agrícolas.

Los solicitantes deben contar con al menos tres meses de experiencia previa en actividades agrícolas, tener visa de trabajo tipo H-2A y disponibilidad para trabajar del 3 de diciembre de 2025 al 1 de octubre de 2026.

El empleador ofrece condiciones legales bajo el programa de trabajadores temporales, asegurando el cumplimiento de los derechos laborales.

Además, El Portal Migrante facilita asesoría gratuita y confidencial sobre procesos de contratación y derechos laborales.

Cómo postular al trabajo

Las personas interesadas pueden comunicarse directamente al +1 (480) 710-5100 o enviar su solicitud al correo electrónico [email protected].

La plataforma El Portal Migrante se ha consolidado como un espacio confiable para localizar empleos seguros en Estados Unidos, especialmente en los sectores agrícola y de servicios.

Su objetivo es evitar fraudes y orientar a los trabajadores migrantes sobre cómo ejercer sus derechos desde el extranjero.

