Accidente en Royal Caribbean: pasajero sufrió estas consecuencias

Un pasajero resultó herido en el crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean cuando un tobogán acuático de cristal se rompió mientras lo utilizaba, según informó Telemundo Dallas.

La compañía emitió un comunicado informando que su equipo de atención médica asistió al pasajero adulto tras el incidente, aunque no se han proporcionado detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Royal Caribbean anunció que el tobogán permanecerá cerrado durante el resto del viaje mientras se lleva a cabo una investigación sobre lo ocurrido.

El accidente

El Icon of the Seas zarpó del Puerto de Miami el 2 de agosto y tiene programadas escalas en las Antillas Neerlandesas, las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Bahamas, regresando a Miami el sábado para iniciar otro viaje.

Este incidente generó preocupación entre los ciudadanos a bordo de cruceros turísticos, quienes esperan que se implementen medidas de seguridad más rigurosas.

Esto con el fin de prevenir accidentes similares en el futuro y garantizar una experiencia segura y placentera durante sus vacaciones en el mar.

Recomendaciones

Al abordar cruceros como el Icon of the Seas, es fundamental que los pasajeros sigan ciertos consejos de seguridad para garantizar una experiencia placentera y segura.

Primero, deben familiarizarse con el mapa del barco y localizar las salidas de emergencia y los puntos de reunión en caso de evacuación.

Siempre se debe usar chalecos salvavidas cuando sea necesario y prestar atención a las demostraciones de seguridad realizadas por la tripulación.

Además, debe mantenerse informado sobre las actividades y protocolos de seguridad en áreas como piscinas y toboganes acuáticos, asegurándose de seguir las instrucciones y restricciones de uso.

Finalmente, es recomendable llevar un botiquín básico y mantener siempre tus pertenencias seguras, evitando dejar objetos de valor desatendidos en áreas públicas.

