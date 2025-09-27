Amazon retira medio millón de productos en EEUU: incluye artículos para bebés

Suscríbete a nuestros canales

Amazon retiró cerca de 500.000 productos vendidos en Estados Unidos (EEUU) debido a los riesgos graves para la seguridad de los consumidores.

De acuerdo con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), los artículos retirados incluyen productos para bebés, baterías portátiles y ventiladores con función de niebla, que presentaban laterales bajos, colchones demasiado gruesos y aberturas inseguras que podrían provocar asfixia o atrapamientos.

Los artículos, vendidos a través de plataformas digitales, más alarmantes se encuentran los cojines para bebés LXDHSTRA Baby Loungers y sus protectores de cuna, que violan la Ley Federal de Sueño Seguro.

Asimismo, retiraron del mercado 1.800 cascos infantiles multiplataforma de la marca YooxArmor, tras descubrir que carecían de la protección, estabilidad, certificaciones y etiquetas de seguridad necesarias.

A estos productos también se suman artículos como secadores de cabello Remington, botellas de combustible Firefly y ventiladores nebular portátiles “Buddy”, debido a incendios.

Amazon se pronuncia

“Nuestro Equipo de Seguridad de Productos investiga y da respuesta a cualquier queja para proteger al cliente contra riesgos atribuidos a los productos. Monitoreamos sitios públicos de alertas de retiro y, cuando se detecta un caso, frenamos la oferta y notificamos tanto a compradores como a vendedores”, dice una declaración oficial.

Las autoridades estadounidenses insisten en alertar a los consumidores sobre la verificación constante de alertas y revisiones de productos, en particular artículos adquiridos vía comercio electrónico, refiere Infobae.