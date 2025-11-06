Así será el árbol de Navidad Rockefeller Center 2025: origen, altura y secretos del ícono neoyorquino

Suscríbete a nuestros canales

Con el fin de Halloween, la Navidad toma el relevo en Estados Unidos, y el protagonista absoluto vuelve a ser el árbol de Navidad del Rockefeller Center 2025, un abeto noruego de 11 toneladas, 23 metros de altura y 14 de ancho que ya está listo para iniciar su tradicional recorrido desde East Greenbush, Nueva York, hasta el corazón de Manhattan.

El imponente árbol será cortado este jueves 6 de noviembre y emprenderá un viaje de más de 210 kilómetros hacia el Rockefeller Center, donde llegará el sábado 8 de noviembre para ser izado en la plaza central, marcando el inicio de la temporada navideña más esperada del país.

Este año, el árbol fue donado por la familia Russ, que aseguró sentirse honrada por participar en una tradición que une a millones de personas cada diciembre.

“Me emociona crear más recuerdos entrañables con mi familia y amigos de la infancia a medida que se convierte en el árbol de Navidad del mundo”, expresó Judy Russ, la propietaria del abeto que, con unos 75 años de vida, se convierte en el símbolo más brillante del invierno neoyorquino.

Decoración, historia y curiosidades del árbol más famoso del mundo

Una vez instalado en la Center Plaza, el árbol será decorado con más de 50.000 luces LED multicolores, distribuidas a lo largo de 8 kilómetros de cable, y coronado con una estrella Swarovski de 2,7 metros de altura, 408 kilos de peso y 3 millones de cristales.

El encendido oficial está programado para el miércoles 3 de diciembre a las 7 p.m. ET, en una ceremonia transmitida por NBC y Peacock.

Esta tradición nació en 1931, cuando los obreros del Rockefeller Center colocaron un árbol improvisado durante la Gran Depresión.

Dos años después, en 1933, se celebró la primera ceremonia oficial con 700 luces, y desde entonces, cada año trae su propia historia:

En 1942 , tres árboles representaron los colores de la bandera estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1966 , Canadá donó el primer árbol extranjero.

En 1999 , se instaló el árbol más grande de todos los tiempos, con 30 metros de altura .

En 2007, el árbol se iluminó por primera vez con luces LED, reduciendo el consumo eléctrico de forma drástica gracias a paneles solares.

Una vez terminadas las festividades, el árbol tiene un destino solidario: se transforma en madera para Habitat for Humanity, que utiliza los tablones para construir viviendas para familias necesitadas.

Con casi un siglo de historia, el árbol del Rockefeller Center sigue siendo mucho más que una decoración navideña: es un símbolo de esperanza, unión y tradición, que cada año atrae a millones de visitantes de todo el mundo a Nueva York.

