¡Atención, usuarios del MTA! Anuncian la extensión de una vía clave: beneficia a los residentes de East Harlem

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hocul. anunció que fue aprobado el contrato para el proyecto de extensión del tren Q, conocido como la Fase 2 del Metro de la Segunda Avenida.

La construcción, que comenzará a finales de este año, excavará un nuevo túnel para llevar el tren de la calle 96 a la calle 125 en Nueva York.

Se iniciará con trabajos de ingeniería civil pesada que le seguirán a principios de 2026.

Los constructores esperan usar máquinas de 750 toneladas, equipadas con cabezales de perforación de 6.7 metros con punta de diamante, para perforar el túnel en 2027 a una profundidad de entre 10 y 36 metros por debajo de la Segunda Avenida.

“Ha pasado un siglo desde que a los habitantes de East Harlem se les prometió el nuevo metro que se merecen, y por fin lo estamos consiguiendo”, dijo la gobernadora Hochul.

“East Harlem es uno de los barrios de Nueva York que más depende del transporte público, pero cada día, decenas de miles de viajeros carecen de acceso al metro”, añadió.

Connect Plus Partners, una empresa conjunta de Halmar International y FCC Construction, propiedad de Carlos Slim, ganó el contrato de $1.972 millones. Este es el segundo de los cuatro contratos de construcción que se otorgarán para la ampliación del tren Q.

A pesar del alto costo de la construcción en Nueva York, se proyecta que la Fase 2 del Metro de la Segunda Avenida tenga un costo por pasajero más bajo que cualquier otro proyecto ferroviario pesado activo en el país, lo que demuestra un gran beneficio, destaca el comunicado oficial.

¿Qué dicen las autoridades de la MTA de Nueva York con respecto a la extensión del tren Q?

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA de Nueva York, dijo que “es un avance significativo no solo para el proyecto, sino para todos en East Harlem y Central Harlem. Los residentes han esperado casi 100 años por la extensión del metro que les prometieron”.

Por su parte, Jamie Torres-Springer, presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA, declaró que, “tras generaciones de promesas, la nueva MTA está cumpliendo. La adjudicación del contrato de hoy nos acerca a un servicio de transporte de primera clase en East Harlem”.

