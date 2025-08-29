Atlanta Journal Constitution imprimirá su última edición física en esta fecha: deja atrás 157 años de historia

Suscríbete a nuestros canales

El Atlanta Journal Constitution (AJC) anunció que el 31 de diciembre de 2025 circulará por última vez en papel, cerrando un ciclo de 157 años de historia para transformarse en un medio exclusivamente digital a partir del 1 de enero de 2026.

La decisión busca concentrar recursos en fortalecer su periodismo y responder al cambio de hábitos de consumo de sus lectores, reseña CNN.

Andrew Morse, presidente y editor del AJC, aseguró en una carta pública que el futuro digital permitirá “concentrar cada gramo de energía en producir periodismo de primer nivel y entregarlo de la manera más impactante”.

Morse subrayó que la audiencia digital del diario ya superó a la impresa, una tendencia que calificó de irreversible.

De la nostalgia del papel al salto digital

El AJC, propiedad de Cox Enterprises, se suma a una lista creciente de periódicos estadounidenses que abandonan el papel debido a la caída de la circulación física, la disminución de ingresos publicitarios y el alto costo de impresión y distribución.

“Sabíamos que este día llegaría y estábamos planificando para ello”, dijo Morse.

Aunque dejará de existir la edición tradicional, el medio mantendrá un periódico electrónico y lanzará una aplicación en otoño, además de reforzar su oferta con boletines, podcasts y videos.

En los últimos dos años, el AJC renovó su sala de redacción, expandió operaciones a ciudades como Athens, Macon y Savannah, y logró un crecimiento de suscriptores digitales de dos dígitos.

Una tendencia que crece en Estados Unidos

La transición del AJC refleja un fenómeno nacional. En febrero, el Star Ledger de Nueva Jersey eliminó por completo su edición impresa, mientras que el Dubuque Telegraph Herald y The Cedar Rapids Gazette redujeron su circulación a tres días por semana.

Sin embargo, algunas excepciones resisten: el satírico The Onion reactivó su edición impresa en 2024 y revistas como The Spectator han relanzado con mayor tirada en el mercado estadounidense.

Alex Taylor, CEO de Cox Enterprises, calificó la medida como “una decisión importante en la evolución del AJC”, aunque admitió que extrañará la nostalgia de ver el periódico en la puerta cada mañana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube