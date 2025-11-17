Brote peligroso y precios récord: ¿Qué ocurre realmente con la carne en Estados Unidos?

Suscríbete a nuestros canales

El preocupante aumento de la carne volvió a dominar el debate en Estados Unidos, después de que altos funcionarios de la administración Trump defendieran públicamente las medidas del gobierno para contener los precios de los alimentos.

Esto ocurre en medio de advertencias de que la carne molida podría llegar a 10 dólares la libra para el próximo otoño.

Una “tormenta perfecta” detrás del alza

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, atribuyó el encarecimiento de la carne de res a una “tormenta perfecta” de factores heredados, incluidos problemas inflacionarios y un brote del gusano barrenador proveniente de México.

“El mercado de la carne de res es un mercado muy especializado. Tiene ciclos largos, y esta es la tormenta perfecta, nuevamente, algo que heredamos”, afirmó en Fox News.

La preocupación creció luego de que Nate Rempe, presidente y director ejecutivo de Omaha Steaks, advirtiera que la carne molida podría alcanzar los 10 dólares la libra.

El precio promedio ya subió de 5.67 dólares en septiembre del año pasado a 6.32 dólares este año, según datos del Banco de la Reserva Federal de San Luis.

Bessent destacó que la administración redujo aranceles a productos como carne de res, café y frutas tropicales para aliviar los costos al consumidor.

También defendió la implementación de la Ley One Big Beautiful Bill, enfocada en bajar impuestos y aumentar el poder adquisitivo.

Reacciones, cuestionamientos y nuevas tensiones

Las declaraciones ocurrieron mientras otros funcionarios, incluido Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, enfrentaban cuestionamientos sobre los precios de los alimentos.

En ABC, Hassett discutió por las afirmaciones de Trump de que la cena de Acción de Gracias costaría 25% menos, un dato basado en un paquete reducido de Walmart.

Mientras tanto, el brote del gusano barrenador complicó aún más la cadena de suministro. Estados Unidos suspendió importaciones de ganado mexicano en mayo, después de que científicos alertaran sobre el resurgimiento del parásito.

Bessent sostuvo que la inflación de comestibles bajará en los próximos trimestres y reiteró que el gobierno prioriza soluciones para enfrentar el costo de vida, uno de los temas clave de las elecciones de mitad de período.

