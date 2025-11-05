Celebración histórica de los Dodgers termina con sorpresa inesperada en el estadio

Suscríbete a nuestros canales

El desfile de los Dodgers en Los Ángeles, celebrado este lunes con la participación de más de 225,000 personas, transcurrió con un ambiente festivo y una presencia masiva de fanáticos en las calles del centro de la ciudad.

Sin embargo, la jornada dejó un dato inusual: solo dos arrestos fueron reportados por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), una cifra mínima si se compara con celebraciones anteriores.

El LAPD informó que la tasa de detenciones fue inferior al 0.001%, lo que representa un comportamiento ejemplar de los asistentes durante el festejo del equipo campeón de la Serie Mundial 2025.

En contraste, el año pasado se registraron al menos 12 arrestos, un autobús incendiado y una tienda saqueada en el centro de Los Ángeles tras la victoria de los Dodgers.

“Fue una celebración pacífica y familiar”, señaló un portavoz policial, destacando que el operativo preventivo desplegado por las autoridades locales permitió mantener el orden pese a la masiva concentración de público.

Presencia del ICE cerca del Dodger Stadium genera inquietud

A pesar del bajo número de incidentes, la tranquilidad del festejo se vio alterada un día después, cuando decenas de agentes federales de inmigración fueron vistos en las inmediaciones del Dodger Stadium, lo que generó preocupación entre residentes y fanáticos.

De acuerdo con testigos, cerca de 100 agentes, presuntamente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permanecieron en vehículos sin identificación cerca del estacionamiento 13, junto al Centro de Entrenamiento Conmemorativo Frank Hotchkin.

Los oficiales, que vestían chalecos verdes y portaban distintivos de unidades tácticas, se retiraron poco antes de las 10:00 a.m. sin ofrecer declaraciones. Hasta la noche de este martes, se desconocen los motivos de su presencia en la zona.

El ICE intentó hacer una redada

El episodio ocurre apenas meses después de que el ICE intentara realizar una redada en el mismo estadio, lo que desató protestas de grupos proinmigrantes y llevó a los Dodgers a donar un millón de dólares para apoyar a las familias afectadas.

Ni el equipo ni el expresidente del club, Frank McCourt, propietario parcial de los estacionamientos del estadio, emitieron comentarios al respecto.

La situación revive tensiones entre las comunidades latinas y las agencias federales en Los Ángeles, justo cuando miles de hispanos acudieron al estadio para celebrar un campeonato histórico.

