Despiden a mujer tras amenazar con ICE a aficionado latino de los Dodgers

Una mujer fue despedida de ManPowerGroup y renunció a la junta directiva de Make-A-Wish Wisconsin luego de que amenazara a un aficionado latino de los Dodgers con llamar a agentes del ICE durante el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Milwaukee el pasado 14 de octubre.

La mujer quedó identificada como Shannon Kobylarczyk, quien hizo la amenaza en el American Family Field.

El incidente ocurrió cuando Ricardo Fosado, residente de Los Angeles y veterano de guerra, se levantara de su asiento para grabar con su celular y animar a los presentes para celebrar que Enrique Hernández había conectado un doble al inicio de la séptima entrada.

En el video se escucha cuando Kobylarczyk gritó a Fosado: "Los hombres de verdad beben cerveza". Luego el hombre preguntó por qué todos estaban en silencio y ella respondió: "Sabes qué, llamemos a ICE".

Ante esto, el hombre le respondió que era ciudadano estadounidense y veterano de dos guerras y la confrontó: "Llama a ICE, llámalos. Idiota".

En respuesta, la mujer intentó golpear a Fosado y posteriormente lo reportó con el personal de seguridad del estadio que lo escoltó fuera del lugar

Despiden a mujer por amenazar con ICE a aficionado de los Dodgers

Kobylarczyk prestaba servicios laborales para la empresa ManPowerGroup, una empresa con sede en Milwaukee que confirmó el pasado 15 de octubre que la mujer ya no pertenecía a su organización.

A través de un comunicado, informaron que la colocaron en licencia inmediata tras conocer sobre el video y comenzaron a investigar los hechos.

"Como resultado de este proceso, la empleada ya no está con la organización. Seguimos comprometidos a mantener una cultura basada en el respeto, la integridad y la responsabilidad", señaló la compañía.

Por otro lado, se conoció que Kobylarczyk también renunció a su puesto en la junta directiva de la empresa Make-A-Wish Wisconsin.

Cabe destacar que el afectado, Fosado, aseguró que Kobylarczyk "cometió un error". Sin embargo, las acciones de la mujer que llevaron a su expulsión del estadio llevaron a que perdiera las últimas tres entradas del juego.

