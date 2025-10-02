Cierre de gobierno en EEUU: ¿Suspenderá la embajada de Colombia el trámite de visas?

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Colombia anunció ajustes en sus servicios debido al cierre del Gobierno Federal en el país.

La administración federal estadounidense enfrenta una crisis luego de que el Senado negara la extensión del presupuesto de financiación.

La falta de consenso, debido a las demandas demócratas por mayores fondos de salud, obligó al gobierno a suspender agencias federales y declarar el cierre gubernamental.

¿Qué comunicó la sede diplomática?

Apenas un día después de la negativa del Senado, la Embajada de EEUU en Colombia emitió un comunicado a través de sus redes sociales.

La sede diplomática informó que, por orden del gobierno, inhabilitará sus publicaciones hasta nueva orden, excepto para información urgente sobre seguridad.

¿Continuarán los servicios programados de pasaportes y visas en la Embajada de Colombia?

Sí, los servicios programados de pasaportes y visas en la Embajada de Colombia continuarán durante el período de interrupción de asignaciones presupuestarias, según lo permita la situación.

La oficina estadounidense, laseguró que por ahora seguirá con los procesos habituales. Esto está sujeto a que no se emitan nuevas órdenes o haya límites en su financiamiento.

¿Cuántos funcionarios federales están afectados por el cierre?

El cierre parcial del gobierno federal, que comenzó a la medianoche del miércoles 1 de octubre, afecta a miles de funcionarios.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), cerca de 750.000 empleados federales pasarán a desempleo parcial. Esta medida representa una merma colectiva de ingresos estimada en 400 millones de dólares.

