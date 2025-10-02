Apoyo millonario para inmigrantes: esta ciudad de EEUU brinda asistencia legal y bienestar comunitario

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Boston, en Massachusetts, destinará un total de $1.25 millones en subvenciones dirigidas a organizaciones comunitarias que prestan servicios a personas inmigrantes.

El objetivo es ampliar los recursos disponibles en temas de asistencia legal, bienestar emocional y fortalecimiento de comunidades diversas.

De acuerdo con información publicada en el portal web El Planeta, la convocatoria está abierta para entidades sin fines de lucro o aquellas que cuenten con patrocinio fiscal.

Los montos de las becas varían entre $10,000 y $30,000 dependiendo del tipo de programa que se presente.

El proceso de postulación se enmarca en el presupuesto del año fiscal 2026 de la ciudad. Los fondos estarán repartidos en tres áreas principales que responden a necesidades señaladas por la población inmigrante local.

Estas son las áreas de financiamiento

Una de las líneas con mayor asignación es la de acceso legal en inmigración, con un total de $900,000. Estos recursos apoyarán a organizaciones que ofrecen representación acreditada y orientación en procesos migratorios.

En materia de salud mental comunitaria se han reservado $200,000. La meta es promover programas accesibles y culturalmente adecuados que ayuden a reducir barreras y fortalezcan el bienestar emocional de inmigrantes expuestos a situaciones de estrés migratorio.

La tercera línea de financiamiento contempla $150,000 para proyectos comunitarios que impulsen la solidaridad en vecindarios, promuevan la conexión entre residentes diversos y brinden soporte frente a desafíos como el desplazamiento o la carestía habitacional.

Las solicitudes para los fondos estarán disponibles hasta el 8 de octubre, y podrán participar organizaciones sin fines de lucro con proyectos que incidan directamente en las necesidades de las comunidades inmigrantes de Boston.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube