Cierre del gobierno de EEUU: ¿Qué sigue luego del acuerdo alcanzado este domingo?

Suscríbete a nuestros canales

El acuerdo provisional alcanzado entre los dos partidos en el Senado de Estados Unidos este domingo es un paso crucial para poner fin al cierre parcial más largo en la historia del gobierno federal.

¿Cuál es el siguiente paso para finalizar con el cierre del gobierno federal?

A pesar de que ha habido avances en el Senado, el proceso legislativo aún no ha llegado a su fin.

Para que la financiación del gobierno se restablezca y el cierre se dé por terminado oficialmente, el proyecto de ley que incluye el acuerdo debe seguir un camino de aprobación bastante estricto

1. Aprobación en la Cámara de Representantes: El proyecto de ley se traslada de inmediato a la Cámara de Representantes, que es la otra parte del Congreso. Aquí, el acuerdo se someterá a un examen más exhaustivo, ya que las divisiones entre partidos y las negociaciones sobre la financiación y temas clave (como la seguridad fronteriza o los subsidios de salud) podrían reavivarse.

2. Firma del presidente: Una vez que ambas cámaras lo aprueben, el proyecto de ley debe ser enviado al Presidente para su firma. La aprobación del Presidente lo convertirá en ley y ordenará la reapertura inmediata de las agencias, así como el pago retroactivo a los empleados federales afectados.

El acuerdo actual es una medida temporal diseñada para inyectar fondos al gobierno por un tiempo limitado, permitiendo que las operaciones se reanuden.

Sin embargo, esto solo "patea el balón hacia adelante", ya que el Congreso tendrá que volver a negociar y aprobar un presupuesto a largo plazo antes de que se agote el plazo establecido por este acuerdo temporal.

Beneficios que traerá el fin del cierre gubernamental en Estados Unidos

El acuerdo bipartidista provisional que el Senado de Estados Unidos ha alcanzado para poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia, que duró 40 días, trae consigo una serie de beneficios importantes, especialmente al restaurar la financiación y las operaciones de las agencias federales:

Restablecimiento de servicios públicos clave

Reapertura de agencias: Las operaciones completas en los departamentos y servicios federales que habían estado paralizados o funcionando con personal esencial limitado se reanudarán.

Normalización del tráfico aéreo: Se espera que se eliminen los retrasos y problemas causados por la falta de personal, como controladores de tráfico aéreo, en los aeropuertos.

Financiación de programas vitales: Se restaurará el financiamiento de programas cruciales.

Asistencia a ciudadanos vulnerables

Programa SNAP: Este acuerdo debería restaurar el financiamiento para el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos a comprar alimentos, cuyo financiamiento se había agotado durante el cierre.

Veteranos y otros programas sociales: Los servicios y recursos para el Departamento de Asuntos de Veteranos y otros programas sociales que dependen de la financiación federal se reanudarán por completo.

Beneficios para empleados federales

Pago retroactivo: Todos los empleados federales afectados, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Costera, Patrulla Fronteriza y controladores aéreos, recibirán sus salarios atrasados.

Reversión de despidos: Se revertirán los despidos masivos realizados durante el cierre y se incluirán disposiciones para proteger a los empleados federales de futuras reducciones de personal similares.

Estabilidad económica

Reducción del impacto económico: Poner fin al cierre evitará mayores daños a la economía nacional causados por la parálisis de las agencias, la suspensión de préstamos y la falta de servicios esenciales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



