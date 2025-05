Cómo saber si tienes una cita con ICE: guía para ubicar la fecha y hora exacta

Suscríbete a nuestros canales

Si eres inmigrantes y te encuentras en un proceso migratorios, debes mantenerte atento a las citas que tienes con Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según una publicación en Telemundo, las entrevista con el ICE se hacen luego de una notificación oficial, una detención previa o simplemente por incertidumbre sobre tu estatus

Aquí te explicamos, de forma clara y práctica, qué pasos seguir para confirmar si debes presentarte ante ICE. Estar informado es la mejor herramienta para defender tus derechos.

¿Cómo revisar tus documentos para confirmar una cita con ICE?

Si has recibido una notificación en papel, es probable que se trate de un Aviso para Presentarse (Notice to Appear o NTA). Este documento indica la fecha y hora de la cita, el lugar exacto y el motivo de la comparecencia.

Es importante recordar que estas notificaciones no siempre vienen con explicaciones claras, cualquier omisión puede afectar tu caso. Lo ideal es no ignorar ninguna notificación, incluso si crees que es un error.

¿Cómo consultar tu estatus en línea o por teléfono?

Si no has recibido documentos o tienes dudas, puedes usar el sistema automatizado del Departamento de Justicia. Ingresa tu número de extranjero (A-number) en acis.eoir.justice.gov/en/ para verificar audiencias. Está disponible en inglés y español.

También puedes contactar directamente a las autoridades migratorias. El Centro de Atención al Cliente de USCIS (800-375-5283 o uscis.gov) puede responder preguntas generales. Si fue detenido por ICE, contacte la Oficina de ICE local o nacional (ice.gov/contact/ero).

¿Dónde verificar si un familiar o amigo está detenido por ICE?

En caso de que alguien cercano haya sido arrestado por ICE, existe un sistema de localización en línea. Accede a locator.ice.gov/ para seguir el estatus del caso. Es una herramienta vital en momentos de incertidumbre.

Solo necesitas ingresar el nombre, apellido y país de origen de la persona para acceder a información básica de su caso.

