Deportación exprés: inmigrante salvadoreño fue expulsado por ICE pese a negarse a firmar la orden judicial

Un inmigrante salvadoreño, Kevin Rodrigo Ramos, relata que fue deportado de manera expedita a su país de origen tras ser arrestado la semana pasada.

Agentes federales lo detuvieron el martes 13 de mayo, poco después de romper el vidrio de su vehículo y de que su compañero fuera aprehendido por agentes de ICE.

Kevin Rodrigo Ramos se alegra de haber evitado la mega cárcel de El Salvador, ya que su proceso fue una deportación exprés. Él sostiene que fue el resultado de un arresto colateral, reseña Telemundo Nueva Inglaterra.

En los videos que mostró a Telemundo Nueva Inglaterra, se observa cómo, por un instante, estuvieron a punto de dejarlo ir, antes de que el agente federal revirtiera su decisión.

Ramos grabó un video donde se puede escuchar a su compañero hablando por teléfono, lo cual ocurrió luego de que agentes de ICE fueran los primeros en arrestarlo.

“Kevin, te dejo estas cosas, a ti no te van a hacer nada”, le dijo a Ramos, su compañero que estaba siendo detenido.

Cabe mencionar que, cuando un agente se dirigió a Ramos, este no se quedó callado.

“Tal vez cometí el error de darle mi licencia. Él fue al vehículo a meter su información mía y después me dijo ‘sal del carro’, y le dije que no porque no tienen ninguna orden en mi nombre”, comentó el migrante salvadoreño que fue deportado.

Ramos comentó que después lo volvieron a llamar, "me dijeron que quizá tu orden de deportación (...) y yo me quedé así, raro. ‘¿Si quieres firmarlo?’ Y él dijo ‘no, no quiero firmar’.”

El inmigrante salvadoreño no firmó el documento que imponía su deportación acelerada

Aun cuando el documento señalaba la expulsión acelerada de Ramos del país por considerarlo inadmisible y él se negó a firmar el documento, fue deportado.

Ramos afirma que nunca tuvo la oportunidad de presentar su caso y que no fue informado sobre una fecha de corte o la asignación de un abogado.

“Armaron los grupos, los que van para Ecuador, El Salvador y Guatemala, y ahí ya lo que pasó fue que me deportaron.”, añadió el inmigrante salvadoreño.

Según su amiga Érika Zúñiga, Ramos era una persona sin historial delictivo ni conflictos, y no merecía la situación en la que se encontraba.

Contaba con el cariño y el apoyo de mucha gente, quienes incluso llamaron para ofrecer su ayuda en su liberación.

Ahora, Ramos ha vuelto al hogar que dejó en El Salvador hace un lustro.

