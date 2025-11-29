Descubre el insólito "Pickle Drop": la tradición local que se convierte en un fenómeno nacional de Año NuevoDescubre el insólito "Pickle Drop": la tradición local que se convierte en un fenómeno nacional de Año Nuevo

Suscríbete a nuestros canales

Mientras millones de estadounidenses esperan con ansias la caída de la esfera de cristal en Times Square a la medianoche, en una pequeña localidad de Carolina del Norte, miles de personas celebran el Año Nuevo de una manera bastante peculiar: ¡con la caída de un gigantesco pepinillo luminoso!

Este evento, conocido como el "Pickle Drop", se lleva a cabo cada año en Mount Olive, la ciudad que alberga la famosa Mt. Olive Pickle Company, y se ha convertido en una tradición festiva realmente única.

El enorme pepinillo, que mide alrededor de tres pies y medio de largo y está hecho de polietileno verde (lo que sus organizadores llaman un 'pool pickle'), no es para comer, pero es sin duda el centro de atención de la fiesta.

Desciende puntualmente a las 7:00 p.m. (hora local), sincronizado con la medianoche del Tiempo Medio de Greenwich (GMT), lo que permite a las familias disfrutar de una celebración completa de Nochevieja y regresar a casa mucho antes de la medianoche real, según han comentado los portavoces de la compañía.

¿Cuál es la historia de la fiesta de Año Nuevo que se hace alrededor de un pepinillo brillante?

La historia de la tradición comenzó de manera bastante sencilla en 1999, cuando un grupo pequeño de empleados de la empresa decidió hacer una broma y dejar caer un pepinillo real en un tanque en el patio de la fábrica.

Así lo contó una de las fundadoras de esta divertida costumbre, Lynn Williams, en entrevistas con medios locales, reseña Fox News.

Desde aquel entonces, el evento ha crecido de forma impresionante, atrayendo a miles de personas cada año al campus de la Universidad de Mount Olive.

El famoso espectáculo de la "Caída del Pepinillo" ha alcanzado un reconocimiento a nivel nacional, incluso recibiendo nominaciones en los premios "10Best Readers Choice Awards" de USA Today en la categoría de Mejores Caídas de Víspera de Año Nuevo de Estados Unidos.

El descenso del pepinillo iluminado culmina con un emocionante espectáculo de fuegos artificiales, mientras los asistentes disfrutan de camiones de comida, música en vivo y, por supuesto, pepinillos gratis, cortesía de Mt. Olive Pickle Company.



