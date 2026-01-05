Detenido un sospechoso por vandalizar el hogar de JD Vance: destrozó ventanas y causó daños materiales

Suscríbete a nuestros canales

La policía de Cincinnati detuvo a un hombre la madrugada de este lunes tras romper varias ventanas en la residencia privada del vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

Los agentes del servicio secreto detectaron movimiento del sospechoso durante la medianoche, de acuerdo con lo informado por Europa Press.

Los oficiales capturaron al individuo en el sitio y lo entregaron a las autoridades locales bajo sospecha de daños a la propiedad e intento de allanamiento.

​Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, confirmó que la vivienda estaba desocupada al momento del ataque"El Vicepresidente y su familia no se encontraban en Ohio durante el incidente".

Según reportes que cita a fuentes policiales, señaló que el hombre también vandalizó un vehículo oficial del Servicio estacionado en la entrada de la propiedad.

Actualmente, la oficina del fiscal revisa los cargos potenciales del individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada hasta los momentos.

El vicepresidente Vance, de 41 años, había pasado la semana previa en Cincinnati (conocida como la "Ciudad Reina"), pero regresó a Washington el domingo por la tarde, apenas horas antes de que ocurriera el incidente.

Antecedentes de acoso

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la seguridad de su hogar genera titulares, en marzo del año pasado, el funcionario criticó a un grupo de manifestantes pro-Ucrania que protestaban frente a su puerta.

En aquella ocasión, Vance denunció en sus redes sociales que los activistas increparon a su hija de tres años mientras daban un paseo.

Calificando de "personas despreciables" a quienes acosan a niños pequeños como parte de una protesta política.

Cargos federales

Debido a que la víctima es el segundo al mando del Poder Ejecutivo, el sospechoso podría enfrentar cargos federales que agravan significativamente las penas por vandalismo común.

​Este incidente ocurre en un contexto de alta tensión política en el país, donde las residencias de figuras públicas se han convertido en puntos de fricción.

Por ahora, el Servicio Secreto ha reforzado la vigilancia en el área de Walnut Hills para evitar posibles réplicas del ataque.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube