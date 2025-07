¡Drama en California! Hijos forman un escudo humano para intentar salvar a su madre inmigrante del arresto: video impactante

Suscríbete a nuestros canales

Un dramático incidente se desarrolló el sábado por la mañana en una tranquila esquina residencial de Pasadena, California. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) se vieron envueltos en un tenso altercado con una familia migrante.

La situación escaló cuando varios niños formaron un escudo humano alrededor de su madre en un valiente intento de impedir su arresto.

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 9:00 de la mañana, en la intersección de las calles Catalina y Del Mar, reseña El Tiempo.

Tres agentes de ICE, vestidos de civil, intentaron detener a Rosalina Luna Vargas, una migrante.

Dos de los agentes tenían el rostro cubierto y llevaban sus placas de identificación colgando al cuello. Los agentes intentaron forzar a Luna Vargas a subir a un vehículo Honda Accord sin identificación oficial.

Un transeúnte grabó el intento de dentición de la inmigrante en Pasadena, California

Durante el altercado entre los agentes y la familia, una residente local, Jillian Reed, que pasaba por allí, se dio cuenta de lo que sucedía. Reed, quien luego subiría un video del incidente, relató que se detuvo porque los gritos de ayuda de los niños la alertaron.

"Vi el alboroto mientras conducía y cuando bajé la velocidad, los niños gritaron pidiendo ayuda", escribió en una publicación de Reddit.

Las grabaciones del incidente muestran a tres menores rodeando a la mujer, frustrando los intentos de los oficiales.

Dos de los niños son hijos de Vargas. Los menores exigieron repetidamente que los agentes presentaran una orden judicial.

Según Reed, uno de los oficiales dijo tener una orden, pero nunca mostró ningún documento que lo confirmara.

La inmigrante se refugió en un centro de asistencia en Pasadena

La intensa situación escaló hasta que una joven presente le indicó a Reed que llamara a la policía, momento en el que la grabación se interrumpió. Reed relató: "Dejé de grabar y llamé al 911 para reportar un secuestro.

Mientras describía a los oficiales a las personas, sus vehículos y la situación que se desarrollaba, la mujer logró soltarse y subió corriendo las escaleras hacia el patio del Centro de Vida Asistida Del Mar Park".

Luego, los niños siguieron a su madre hasta el lugar, con los agentes pisándoles los talones. Reed describió la escena como desgarradora: "Formaron un muro humano. Uno de los niños se aferró a ella, llorando y diciendo: '¡No me sueltes! ¡No me sueltes!'. Luego, comenzó a gritar a la multitud: '¡No puedo perder a mi mamá!'".

En ese instante, el personal del centro de vida asistida intervino. Al notar que los agentes se encontraban en propiedad privada, les informaron que requerían una orden judicial válida para proceder con la detención.

En respuesta, los agentes tomaron fotografías de los presentes y se retiraron del lugar en dos vehículos distintos.

Finalmente, Luna Vargas fue arrestada por el ICE

Horas más tarde, los agentes de ICE regresaron, esta vez, según Reed, con una orden judicial válida para llevar a cabo la detención. Finalmente, Rosalina Luna Vargas fue arrestada.

Uno de sus hijos declaró que la orden original estaba dirigida a otra persona, sugiriendo que su madre había sido detenida por error en el lugar y momento equivocados.

La policía de Pasadena también acudió al lugar posteriormente para tomar declaración a los testigos.

Jillian Reed expresó su profundo impacto por lo sucedido. "No puedo describir lo horrible que fue esta experiencia, ni siquiera como espectadora. He visto estos videos en línea y me han enfadado y entristecido, pero nada se compara con verlo en persona. Nada", manifestó.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube