Dueñas de su negocio en Estados Unidos a los 12 años: la historia de las hermanas venezolanas que ya cuentan con seis food cars

A los 12 años, una edad en la que muchos se centran en el juego, las mellizas venezolanas Alana y Arantza Urbina Ruiz lanzaron un floreciente negocio de carritos de comida en Miami, Florida.

Su proyecto solo recibió la aprobación de sus padres después de que las niñas prometieran no descuidar su rendimiento académico y, más tarde, demostraran su compromiso al figurar en el cuadro de honor.

El crecimiento de su emprendimiento fue tan veloz que, en pocos meses, su propia madre se unió a ellas para trabajar a tiempo completo.

"La idea nació en vacaciones y en enero ya estábamos con nuestro primer evento", explicaron las jóvenes empresarias, reseña La Nación.

¿Cómo inició el emprendimiento de las jóvenes inmigrantes venezolanas?

En diciembre de 2023, la idea de tener su propio carrito de comidas comenzó a gestarse en la mente de dos mellizas.

Inspiradas por el deseo de combinar diversos platos y sabores, compartieron su entusiasmo con sus padres durante las vacaciones, según revelaron en una entrevista para el Programa Primer Impacto de Univision.

La condición impuesta por sus padres para iniciar este emprendimiento fue clara: debían alcanzar el Cuadro de Honor en su colegio. Un desafío que, con dedicación, lograron cumplir.

“Debo confesar que yo pensé que eso no iba a suceder”, dijo en entrevista a Primer Impacto, la madre de las jóvenes, Mandy Ruiz Pisani.

Sin embargo, “en diciembre, cuando me llega la carta que las dos quedaron en el Cuadro de honor, yo dije: ‘Uy, ok, ahora sí me toca comprar el carrito’”, relató entre risas.

Con el apoyo de su esposo, la mujer impulsó el sueño empresarial de las chicas, adquiriendo el carrito inicial que les permitiría arrancar. Ella recuerda las palabras de su esposo: "Me preguntaba, '¿Qué es lo peor que puede pasar? Que el carrito se convierta en un tendedero en casa'".

Pero la realidad fue otra: el negocio prosperó. Actualmente, las hermanas son las exitosas dueñas de "Le Chic Food Cart".

De un solo carrito, han crecido a seis, ofreciendo una diversa gama de alimentos como hot dogs, choripanes, comida cetogénica y arepas, junto con dos carritos adicionales que sirven diferentes platos, todos ideales para eventos.

