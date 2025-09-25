El ICE detiene a multimillonario caribeño: su nombre figura en complot político

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que ha captado la atención internacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos comunicó la detención en Florida de Dimitri Vorbe, figura relevante en el ámbito empresarial de Haití.

La información sobre esta captura fue obtenida del portal web oficial del ICE, que registra su custodia actualmente.

El entorno del magnate ha sido objeto de atención debido a su conocida oposición al expresidente haitiano Jovenel Moïse, asesinado en 2021. No obstante, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han divulgado las razones específicas detrás de su detención.

Contexto previo a la detención

Dimitri Vorbe estuvo vinculado a la empresa eléctrica haitiana Societé Générale d'Énergie (SOGENER), que dirigió antes de su arresto. La gestión de esta compañía ha sido foco de la atención política en Haití, dado su papel en la infraestructura energética del país caribeño.

Además, la detención de Vorbe se produce poco tiempo después de que otro empresario haitiano destacado, Réginald Boulos, fuera arrestado también en Florida. Esta región de Estados Unidos alberga una de las mayores comunidades haitianas en el extranjero.

Implicaciones y antecedentes

Después del asesinato del presidente Moïse, las autoridades de Haití llamaron a declarar a Vorbe y a Boulos, acusándolos de financiar manifestaciones que ocasionaron inestabilidad desde 2018.

La familia de Vorbe es propietaria de la empresa que controla gran parte del sector eléctrico local, lo que añade relevancia al caso.

El Centro de Detención Krome en Miami es donde actualmente se encuentra bajo custodia Dimitri Vorbe, según los datos oficiales consultados. Por ahora, el ICE no ha emitido más detalles sobre el motivo formal de su aprehensión ni las fechas relacionadas con el proceso.

