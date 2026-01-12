El NWS confirma que las temperaturas bajo cero se quedan en Texas: conoce el pronóstico para esta semana

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes del norte de Texas deben tener sus abrigos listos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha confirmado que una masa de aire frío seguirá afectando la región de Dallas-Fort Worth y sus alrededores en los próximos días, creando condiciones invernales que requieren precaución.

Un inicio de semana helado en Dallas y Fort Worth

El lunes 12 de enero será el día más frío de este ciclo. Según el informe de la oficina del NWS en Fort Worth, las temperaturas mínimas oscilarán entre -3°C (27°F) y 0°C (32°F) en gran parte del área metropolitana.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que favorecerá el enfriamiento radiativo durante las noches y las primeras horas de la mañana.

Aunque el sol brillará de manera intermitente, las autoridades meteorológicas advierten que la sensación térmica seguirá siendo baja debido a suaves ráfagas de viento que soplarán desde el norte.

¿Cuál es el pronóstico para el resto de la semana en Texas?

La semana se presentará como una montaña rusa térmica moderada. Según el Area Forecast Discussion del NWS, los meteorólogos anticipan el siguiente panorama:

Martes 13 y miércoles 14: Las temperaturas máximas irán en aumento gradual, alcanzando entre 4°C y 7°C (40°F - 45°F), mientras que las mínimas se mantendrán peligrosamente cerca del punto de congelación.

Jueves 15 y viernes 16: Se espera una ligera recuperación en las temperaturas. Las proyecciones oficiales indican máximas de entre 12°C y 13°C (54°F - 55°F).

Sin embargo, el NWS de Texas está vigilando la llegada de un nuevo frente frío seco para el final de la semana laboral.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia se mantiene por debajo del 10%, lo que disminuye el riesgo de aguanieve o hielo negro en las carreteras principales como la I-35 y la I-30.

Recomendaciones de seguridad ante el frío persistente

Con estas bajas temperaturas que parecen no irse, el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas y el NWS nos recuerdan seguir la regla de las "4 P":

Personas: Asegúrate de chequear cómo están los adultos mayores y los vecinos que puedan necesitar ayuda.

Plantas: Protege o lleva al interior las plantas que son sensibles al frío.

Mascotas: No dejes a tus mascotas afuera; asegúrate de que tengan un lugar cálido donde resguardarse.

Tuberías: Cubre las tuberías que están al aire libre y deja que los grifos internos goteen un poco para evitar que se rompan por el congelamiento.

