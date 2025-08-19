El sueño americano que se volvió pesadilla: argentino deportado revela su calvario

Suscríbete a nuestros canales

El caso de un argentino detenido en Estados Unidos encendió la polémica sobre las condiciones en los centros migratorios del ICE.

Nicolás Emmanuel Fernández, de 38 años, soñaba con vivir entre Buenos Aires y Miami, pero terminó esposado de pies y manos, deportado en un avión tras pasar más de 80 días bajo custodia migratoria.

Según confirmó a CNN el gobierno estadounidense, Fernández fue arrestado el 24 de marzo en Orlando, pese a que su visa de turista vencía en septiembre de 2024.

Su relato contradice los registros judiciales que hablan de un intento de hurto: asegura que solo fue detenido tras una infracción de tránsito y niega haber cometido ese delito.

80 días entre traslados y celdas frías

El argentino pasó por distintos centros de detención del ICE en Florida, Texas y Louisiana. Relató que en Krome, Miami-Dade, estuvo en una celda con 40 personas, sin camas ni colchones y con aire acondicionado a temperaturas extremas. “La famosa hielera”, la describió.

Durante los traslados, los detenidos eran encadenados de manos, pies y cintura. “A veces los guardias te tenían que agarrar de la ropa para ayudarte a subir al bus porque la cadena no te dejaba mover”, contó. Fernández aseguró que llegó a estar hasta 16 horas seguidas esposado.

Las condiciones variaban de un centro a otro. En Pompano Beach tuvo más acceso a comunicación y recreación, mientras que en Karnes, Texas, dijo que empeoró todo: menos comida, higiene limitada y restricciones para hablar con su familia.

Deportación y regreso amargo a Argentina

El 13 de junio regresó a Buenos Aires en un avión de deportados, aún esposado. En una selfie tomada tras llegar a su casa se lo ve visiblemente más delgado. “Me volví con las manos vacías”, se lamentó.

Fernández continúa con un proceso abierto en Estados Unidos por la acusación de hurto y tiene una audiencia prevista para septiembre. “Estoy contento porque la pasé muy mal, pero no era mi proyecto. No era el momento para mí de volver todavía”, dijo con tristeza.

