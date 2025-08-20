¡Escándalo en Las Vegas! Apresan a alto funcionario de Israel: lo acusan de este grave delito contra una menor

Suscríbete a nuestros canales

El director ejecutivo de la Dirección Nacional de Cibernética de Israel, Tom Artiom Alexandrovich, fue arrestado por la Policía de Las Vegas.

Lo atraparon en una operación policial, acusado de intentar tener contacto sexual con una menor de 15 años.

Alexandrovich, también fundador del programa Cyber Dome, pagó una fianza y regresó a Israel.

Según documentos policiales obtenidos por 8NewsNow, Alexandrovich creía que se comunicaba con una adolescente de 15 años cuando en realidad estaba conversando con un agente encubierto.

Él llevó a la supuesta menor a un espectáculo del Cirque du Soleil en el Strip de Las Vegas y se preparó para tener contacto sexual con ella, llevando incluso un condón.

La policía arrestó al director de cibernética israelí, Tom Artiom Alexandrovich, por solicitar sexo electrónicamente a una menor de edad.

Este delito, castigado en Nevada con una pena de uno a diez años de prisión, resultó en su liberación bajo fianza.

De acuerdo con los documentos policiales, Alexandrovich afirmó que la menor de edad lo "empujó" a la conversación sobre un condón, aunque no recordaba cuántas veces ocurrió.

National Cyber Security Authority Israel

El funcionario israelí dijo sentirse avergonzado

Tom Artiom Alexandrovich se sintió avergonzado por su arresto. Los registros judiciales muestran que él pagó una fianza de 10.000 dólares, que le permitió salir del centro de detención de Henderson, en el sureste de Las Vegas. Sin embargo, debe regresar el 27 de agosto para una evaluación.

Autoridades estadounidenses aclaran acusaciones de encubrimiento

Este caso causó un gran revuelo porque la gente sospechaba que el gobierno de Estados Unidos actuó como un "mediador" para que el funcionario israelí regresara a su país sin enfrentar cargos.

En las redes sociales, los comentarios de repudio vincularon este suceso con el apoyo de Estados Unidos a Israel en la Guerra de Gaza y el presunto encubrimiento de los clientes de Jeffrey Epstein, reseña Heraldo USA.

A través de sus canales oficiales de comunicación, el Departamento de Estado desmintió las acusaciones de "protección diplomática" al asegurar que Tom Artiom Alexandrovich "no reclamó inmunidad diplomática y un juez estatal lo liberó en espera de una fecha en la corte. Cualquier afirmación de que el gobierno de Estados Unidos intervino es falsa".

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



