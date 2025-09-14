Estos son los 10 estados más felices de EEUU: descubre el porqué de su buen ánimo

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos experimenta una caída sostenida en el Informe Mundial de la Felicidad, elaborado por Gallup/Meta, que lo ubicó este año en la posición número 24, la más baja desde 2001.

Sin embargo, un nuevo reporte de WalletHub ofrece una mirada distinta al analizar la felicidad dentro del propio país y destacar cuáles son los estados donde sus ciudadanos reportan mayor bienestar.

En esa lista, Hawái se posiciona como el más feliz de toda la nación.

Hawái, el estado más feliz de América

De acuerdo con WalletHub, el archipiélago del Pacífico alcanzó una puntuación de 65.5 sobre 100, ubicándose en el primer lugar.

El informe reveló que la región presenta los niveles más bajos de depresión, el mayor índice de satisfacción personal y la esperanza de vida más alta de Estados Unidos.

Además, el 85% de los adultos hawaianos reportaron gozar de buena salud física, lo que refuerza su liderazgo en el ranking.

El segundo puesto fue para Maryland, con una calificación de 64.13, mientras que Nebraska cerró el top 3 con 63.61. En contraste, Utah, que encabezó la lista el año pasado, cayó cinco posiciones y ahora aparece en el sexto lugar con 61.12 puntos.

Los 10 estados más felices de Estados Unidos

WalletHub construyó este ranking considerando factores como el bienestar emocional y físico, el ambiente laboral, la comunidad y el medio ambiente. Estos parámetros permitieron medir desde la salud mental y física hasta el balance entre trabajo y vida personal, así como la fortaleza del tejido social.

El top 10 de los estados más felices de Estados Unidos en 2025 quedó de la siguiente manera:

Hawái – 65.50 puntos Maryland – 64.13 puntos Nebraska – 63.61 puntos Nueva Jersey – 63.42 puntos Connecticut – 62.53 puntos Utah – 61.12 puntos California – 60.09 puntos New Hampshire – 59.56 puntos Massachusetts – 59.19 puntos Idaho – 58.31 puntos

En el extremo opuesto, West Virginia, Louisiana, Arkansas, Alabama y Alaska fueron los estados con los niveles de felicidad más bajos del país, con puntajes que no superaron los 40 puntos.

