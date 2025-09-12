Estudio

Por Martín Sojo
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 12:38 pm
¿Por qué cayeron los precios al productor en Estados Unidos en agosto? El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales lo revela

El índice de precios al productor (IPP) para la demanda final en Estados Unidos mostró una disminución del 0,1 % en agosto, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Esta variación contrasta con los avances de 0,7 % en julio y 0,1 % en junio. En términos anuales, el indicador reflejó un incremento de 2,6 % en los 12 meses finalizados en agosto.

La baja del IPP en agosto se debió principalmente a un descenso del 0,2 % en los servicios de demanda final, el mayor retroceso desde abril.

Servicios impulsaron la caída mensual

El ajuste estuvo marcado por una caída de 3,9 % en los márgenes de la venta al por mayor de maquinaria y vehículos. También influyeron los descensos en la comercialización de productos químicos, muebles y alimentos.

En contraste, subieron los precios de instrumentos de gestión de cartera y del transporte de carga por camión.

Por su parte, los bienes de demanda final avanzaron un 0,1 %, encadenando cuatro meses consecutivos al alza.

Dentro de este grupo, los productos de tabaco lideraron con un aumento de 2,3 %, mientras que la energía retrocedió 0,4 %, arrastrada por el gas natural.

Demanda intermedia y perspectivas

En el segmento de demanda intermedia, los bienes procesados subieron 0,4 %, con el aluminio y los circuitos impresos como principales impulsores.

En contraste, los bienes no procesados bajaron 1,1 %, golpeados por la caída del petróleo crudo y los granos. Los servicios de demanda intermedia crecieron 0,3 %, gracias al alza de los servicios inmobiliarios no residenciales.

Por etapas de producción, los precios mostraron comportamientos mixtos: mientras las etapas 3 y 4 avanzaron 0,2 % y 0,5 % respectivamente, la etapa 2 retrocedió 0,2 %.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación de los precios al productor sigue mostrando señales de moderación, aunque con variaciones sectoriales que reflejan la volatilidad de la energía y los bienes básicos.

Viernes 12 de Septiembre - 2025
