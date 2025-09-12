¿Por qué cayeron los precios al productor en Estados Unidos en agosto? El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales lo revela

Suscríbete a nuestros canales

El índice de precios al productor (IPP) para la demanda final en Estados Unidos mostró una disminución del 0,1 % en agosto, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Esta variación contrasta con los avances de 0,7 % en julio y 0,1 % en junio. En términos anuales, el indicador reflejó un incremento de 2,6 % en los 12 meses finalizados en agosto.

La baja del IPP en agosto se debió principalmente a un descenso del 0,2 % en los servicios de demanda final, el mayor retroceso desde abril.

Servicios impulsaron la caída mensual

El ajuste estuvo marcado por una caída de 3,9 % en los márgenes de la venta al por mayor de maquinaria y vehículos. También influyeron los descensos en la comercialización de productos químicos, muebles y alimentos.

En contraste, subieron los precios de instrumentos de gestión de cartera y del transporte de carga por camión.

Por su parte, los bienes de demanda final avanzaron un 0,1 %, encadenando cuatro meses consecutivos al alza.

Dentro de este grupo, los productos de tabaco lideraron con un aumento de 2,3 %, mientras que la energía retrocedió 0,4 %, arrastrada por el gas natural.

Demanda intermedia y perspectivas

En el segmento de demanda intermedia, los bienes procesados subieron 0,4 %, con el aluminio y los circuitos impresos como principales impulsores.

En contraste, los bienes no procesados bajaron 1,1 %, golpeados por la caída del petróleo crudo y los granos. Los servicios de demanda intermedia crecieron 0,3 %, gracias al alza de los servicios inmobiliarios no residenciales.

Por etapas de producción, los precios mostraron comportamientos mixtos: mientras las etapas 3 y 4 avanzaron 0,2 % y 0,5 % respectivamente, la etapa 2 retrocedió 0,2 %.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación de los precios al productor sigue mostrando señales de moderación, aunque con variaciones sectoriales que reflejan la volatilidad de la energía y los bienes básicos.

